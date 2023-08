Grande Fratello 8 cast chiuso, scelti tutti i vip: ecco cosa è emerso

In queste ore è trapelata ola notizia secondo cui il cast del Grande Fratello 8 sia stato ufficiosamente chiuso. Stando a quanto si apprende da Fanpage, infatti, pare proprio che Alfonso Signorini e tutto il suo team abbiano deciso i vip che varcheranno la porta rossa.

Situazione differente, invece, per quanto riguarda i nip. I personaggi non conosciuti al pubblico, infatti, non sono stati ancora scelti del tutto. Vediamo a che punto sono le selezioni e cosa è emerso.

Cast di vip del Grande Fratello 8 chiuso: cosa si sa

I8l cast dell’edizione numero 8 del Grande Fratello pare siano chiusi, almeno dal punto di vista dei personaggi famosi. Quest’anno, come tutti ormai sapranno, i concorrenti saranno misti. Da un lato ci saranno quelli famosi, e dall’altro quelli sconosciuti.. Ebbene, per quanto riguarda la prima fetta di concorrenti, pare che finalmente sia stato trovato un accordo.

Dopo tanti rifiuti da parte di Pier Silvio Berlusconi e tante indiscrezioni trapelate a riguardo, pare che finalmente sia stato ultimato il cast di vip. Pier Silvio ha dato il suo benestare ai nomi proposti da Alfonso Signorini. Per il momento, però, non sono trapelate informazioni in merito ai nomi dei concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa. Questo perché, in particolar modo quest’anno, non si vuole rinunciare all’effetto sorpresa. informazioni più precise, infatti, dovrebbero aversi più avanti.

Cast di nip ancora aperto: ecco a che punto sono le selezioni

Ad ogni modo, al di là della notizia inerente la chiusura del cast di vip del Grande Fratello 8, c’è da capire chi saranno i nip. Attualmente, infatti, in tal senso i casting non si sono ancora conclusi. Gli autori sono ancora alle prese con la selezione di coloro i quali varcheranno la soglia della porta rossa a breve. I provini però, sembrano aver terminato la prima fase, ovvero, quella inerente le candidature e la scelta da parte degli autori dei personaggi più interessanti.

I protagonisti delle storie che avranno colpito maggiormente la produzione, infatti, saranno a breve ricontattati per recarsi a Roma negli studi e sostenere la seconda fase dei provini. La prima, infatti, si è svolta per molti mediante webcam, in modo da consentire a tutti la possibilità di candidarsi per il programma. I personaggi più interessanti si recheranno in studio e, ultimata tale fase, si concluderà la selezione anche dei nip. Ormai ci siamo quasi, tutto è agli sgoccioli, manca sempre meno all’inizio di questa nuova e diversa edizione del GF.