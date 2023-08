Oroscopo 13 agosto 2023, classifica: Ariete verso un traguardo, Bilancia isolati

Le previsioni dell’oroscopo di domenica 13 agosto invitano i Pesci ad inseguire i propri sogni. I nati sotto il segno dei Gemelli, invece devono prepararsi a dei cambiamenti..

Oroscopo dei primi sei segni

1 Vergine. In amore potrete presto raggiungere un traguardo importante. non smettete mai di lottare e di dedicarvi alle cose che amate fare di più. Sul lavoro stanno per sbrogliarsi delle situazioni che vi hanno tormentato fino a poco tempo fa.

2 Ariete. Siate fieri di voi in quanto presto riuscirete a raggiungere un traguardo molto importante. Se siete indecisi su alcune faccende che riguardano la sfera professionale, forse è il caso di seguire il consiglio di una persona cara.

3 Pesci. Non è mai troppo tardi per inseguire un proprio sogno, e molti di voi ne avranno una prova in questo periodo. Ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo, quindi, occhi ben aperti.

4 Leone. I giorni appena trascorsi potrebbero essere stati causati da qualche piccolo malumore. Adesso, però, è il momento di mettere i rancori da parte e di esternare solamente la gioia e la serenità. Vedrete che le energie positive torneranno indietro.

5 Scorpione. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 13 agosto, i nati sotto questo segno devono imparare a vivere di più alla giornata e a concentrarsi di meno sul futuro.. La vita è adesso, bisogna godersela.

6 Sagittario. Momenti di grande riflessione per i nati sotto questo segno. Oggi vi sentite particolarmente enigmatici. Forse è giunta l’ora di essere più onesti e trasparenti. Le strategie possono funzionare se si è molto giovani, altrimenti si rischia solo di perdere delle occasioni.

Previsioni astrali domenica 13 agosto ultimi sei segni

7 Toro. In amore ci sono delle scelte da prendere. Non potete essere sempre sul piede di guerra, ma in certi casi bisogna capire laddove sia necessario fermarsi e capire anche quali siano gli errori commessi.

8 Acquario. Concentratevi di più su quelli che sono i vostri obiettivi. Date tempo al tempo e cercate di essere un po’ più pazienti. In amore è giunto il tempo di essere onesti, nel bene o nel male.

9 Cancro. Siete molto impegnati in questo periodo, ma ricordatevi di non trascurare i vostri affetti e voi stessi. Se avete rimandato delle decisioni, adesso potrebbe essere giunto il momento di affrontare la situazione.

10 Gemelli. Ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Dovete tenere gli occhi ben aperti se volete avere dei risvolti positivi. L’Oroscopo del 13 agosto vi invita ad allargare i vostri orizzonti.

11 Capricorno. La giornata potrebbe essere caratterizzata da qualche incomprensione in amore. Cercate di sorvolare e di non alimentare il fuoco. Ricordate che non bisogna mai tirare troppo la corda.

12 Bilancia. Vi siete un po’ isolati. Quando vi trovate dinanzi i problemi, finite per allontanare tutti e chiudervi in voi stessi. Nel momento in cui la bufera passa, però, c’è il rischio di rimanere da soli.