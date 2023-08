Oroscopo 14 agosto 2023: Toro più comprensivi, Scorpione brillanti in amore

Novità in amore per i Cancro secondo l’oroscopo del 14 agosto. Gli Acquario sono un po’ suscettibili e non amano trovarsi al centro dell’attenzione.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Una sorpresa potrebbe scaldare il vostro cuore. Di solito amate le piccole cose e i piccoli gesti, non siete amanti della platealità. In amore potreste ricevere qualche interessante risposta a breve.

Toro. Cercate di essere un po’ più comprensivi. In amore è meglio tenere gli occhi ben aperti, soprattutto se siete single. Ricordatevi che il karma esiste e tutto quello che fate, nel bene e nel male, vi torna indietro.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del 14 agosto i nati sotto questo segno dovrebbero imparare dai propri errori. Cercate di essere un po’ più attenti e di non trarre delle conclusioni affrettate.

Cancro. Novità in arrivo per quanto riguarda l’amore. Cercate di essere risoluti e di dare tempo al tempo. Se desiderate una cosa, dovete essere pazienti, continuare a lottare, ma senza insistenza.

Leone. Occhi aperti sulle nuove occasioni. Le stelle vi invitano ad essere lungimiranti e a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Per la buona riuscita di un piano, dovete essere pazienti.

Vergine. Ci sono delle risposte in arrivo. Forse fino a questo momento vi siete fatti semplicemente le domande sbagliate. Siate audaci e risoluti e vedrete che non ve ne pentirete.

Previsioni 14 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle vi esortano ad essere più cauti nei rapporti interpersonali. Spesso tendete a dire cose in maniera un po’ troppo rigida e inflessibile. Giornata piuttosto fiacca dal punto di vista professionale.

Scorpione. In amore vi sentite particolarmente brillanti e pieni di spirito d’iniziativa. Siete molto passionali e questa è una cosa che certamente sarà di grande aiuto nella vita di coppia. Per il single, invece, ci saranno opportunità per sfruttare questo momento così favorevole.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 14 agosto vi invitano ad essere un po’ più cauti nei rapporti di coppia e in quelli familiari. Potreste essere spinti a dire cose che non pensate realmente, quindi, contate fino a 10.

Capricorno. Buone nuove in arrivo sul lavoro. Questo è un periodo particolarmente intenso, quindi, cercate di approfittare e di non fermarvi. Il ferro va battuto finché è caldo. Giornata molto intensa anche per l’amore.

Acquario. Non amate essere al centro dell’attenzione o sentirvi giudicati. Potreste mostrarvi anche particolarmente irascibile nel caso in cui le cose non dovessero andare esattamente nel modo che avevate immaginato e sperato.

Pesci. Non è tempo di perdersi in chiacchiere, specie in amore, ma bisogna andare dritti al sodo. La magia di questo periodo estivo che è nell’aria durerà ancora per poco, quindi, approfittate finché potete.