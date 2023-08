Oroscopo 15 agosto 2023: Gemelli questioni irrisolte, Sagittario passionali

Le previsioni dell’oroscopo del 15 agosto invitano gli Ariete a fare attenzione in quanto potrebbero esserci dei passi importanti. Per gli Scorpione è un ottimo momento soprattutto per quanto concerne la sfera amorosa.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Allargate i vostri orizzonto e arricchitevi di tutto ciò che la vita può insegnarvi. Ricordate che non è mai troppo tardi per imparare. In ambito sentimentale, invece, vi sentite pronti a compiere un passo importante.

Toro. Non dovete trascurare le relazioni, altrimenti poi c’è il rischio di pentirsene. Se siete molto indecisi su una decisione da prendere, forse fareste bene a seguire di più quello che vi dice il cuore.

Gemelli. Ci sono delle faccende in sospeso e delle questioni irrisolte che forse sarebbe il caso di rivedere. Non rimandate le faccende in sospeso, altrimenti c’è il rischio per possano trasformarsi in problemi.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 15 agosto vi invitano a circondarvi di più delle persone a voi care. In questo momento sentite un forte bisogno di interagire con persone simili a voi, che magari hanno un passato affine al vostro.

Leone. Nuovi risvolti per quanto riguarda la sfera professionale. Siete molto ambiziosi e desiderosi di mettervi in gioco. In ambito sentimentale, invece, è necessario rivedere alcuni rapporti.

Vergine. La Luna nel segno vi renderà parecchio audaci e pieni di spirito d’iniziativa. Vi sentite aperti e proiettati verso nuovi orizzonti. Cercate, però, di non dimenticare mai le vostre radici.

Previsioni 15 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate di ottimizzare le spese. In questo periodo potrebbero subentrare delle vicissitudini particolari, per cui sarebbe opportuno valutare attentamente tutte le mosse che si faranno.

Scorpione. Ottime notizie per voi per quanto riguarda la sfera sentimentale. Anche sul lavoro si stanno per spianare delle strade molto interessanti, ma cercate di non essere troppo impazienti e frettolosi.

Sagittario. Siete molto passionali. L’Oroscopo del 15 agosto vi invita ad insistere in questo periodo. Se volete ottenere qualcosa di importante e raggiungere dei traguardi, allora dovete fare il possibile per lottare.

Capricorno. Ci sono delle belle notizie in arrivo per voi, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Occhi ben aperti sui nuovi progetti e i nuovi incontri. Allargate la vostra cerchia di conoscenze, potrebbe tornarvi molto utile.

Acquario. Cercate di usare il vostro tempo per fare solamente cose che vi creano serenità. In amore, se avete avuto qualche piccola divergenza di opinione, è giunto il momento di mettere da parte l’orgoglio.

Pesci. La giornata potrebbe cominciare in maniera un po’ più lenta. Verso pomeriggio, però, ci sarà una ripresa, quindi, cercate di darvi da fare. In amore è tempo di non tirare troppo la corda e di affrontare di petto certe situazioni.