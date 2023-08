Il Paradiso delle signore mega spoiler, Farnesi svela il segreto di Adelaide: ecco cosa nasconde

Dopo tanti rumor e supposizioni sulla faccenda, finalmente è stato svelato il segreto che la contessa Adelaide del Paradiso delle signore nasconde. Fino ad un po’ di giorni fa, infatti, c’erano delle incertezze a riguardo.

A dissipare ogni dubbio, però, ci ha penato l’attore Roberto Farnesi, che nella tanto amata soap opera di Rai 1 interpreta Umberto Guarnieri. L’attore, infatti, ha rivelato quale sia il segreto che riguarda il passato di sua cognata. Vediamo di che si tratta.

Ecco il segreto di Adelaide ne Il Paradiso delle signore

La scorsa stagione del Paradiso delle signore si è conclusa con un grande interrogativo, ovvero, cosa nasconde la contessa Adelaide? La donna è sparita di scena facendo perdere le tracce di sé. Nella prossime puntate, però, tornerà in scena e porterà alla luce delle situazioni davvero inedite. A raccontare quale sia il segreto che ha scoperto da poco la donna è stato Roberto Farnesi. L’attore, infatti, nel corso di un’intervista ha detto che Adelaide ha una figlia segreta che non sapeva di avere.

In realtà, anni fa, Adelaide diede alla luce una bambina, tuttavia, le fu detto che la piccola fosse nata morta. In realtà, però, sembra proprio che le cose non starebbero in questo modo. La donna in questione, infatti, tornerà a farsi viva lasciando spiazzata la contessa. Quest’ultima, in un primo momento, farà un po’ di fatica a metabolizzare e accettare la cosa. In questo avrà un ruolo fondamentale Umberto.

Il ruolo fondamentale di Umberto Guarnieri

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni fatte da Farnesi sul Paradiso delle signore, infatti pare proprio che Adelaide e Umberto si avvicineranno molto nella prossima stagione. Il commendatore, infatti, in un primo momento sarà restio, ma poi farà di tutto per far avvicinare la contessa a sua figlia. Questa vicinanza tra i due, ovviamente, genererà molto sgomento, soprattutto i Flora Ravasi.

Quest’ultima, ovviamente, non potrà fare a meno di fare delle indagini per capire quale sia la ragione che tanto sta avvicinando i due. Inoltre, questa situazione creerà anche nuove dinamiche che coinvolgeranno Marcello Barbieri. Ad ogni modo, ci sarà anche da scoprire chi sia il padre della figlia segreta di Adelaide e questo, ovviamente, spianerà la strada a tante nuove dinamiche che animeranno le prossime puntate della soap opera di Rai 1, che riaprirà i battenti lunedì 11 settembre.