Oroscopo 16 agosto 2023: Cancro volenterosi, Capricorno indaffarati nel lavoro

Le previsioni dell’oroscopo del 16 agosto invitano i Gemelli a prestare attenzione ai rapporti interpersonali. I Sagittario, invece, farebbero bene ad essere più temerari.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata intensa nel lavoro. Ci sono delle cose da rivedere e da mettere a posto. Dal punto di vista sentimentale, invece, vi sentite un po’ indecisi. Forse sarebbe opportuno lasciar passare questo momento di confusione.

Toro. In amore state per ricevere una piacevole sorpresa. Se avete ricevuto qualche rifiuto, forse è il caso di ritentare. In questo periodo siete molto carismatici, sfruttate questa peculiarità anche sul lavoro.

Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 16 agosto, i nati sotto questo segno dovrebbero darci un taglio. Spesso siete troppo nervosi e suscettibili, e questo potrebbe complicare non poco le vostre relazioni.

Cancro. Siete molto volenterosi e pieni di voglia di fare e di mettervi in gioco. Osate in amore e vedrete che non ve ne pentirete. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, bisogna aspettare qualche settimana per avere delle risposte.,

Leone. Le stelle vi invitano ad essere più reattivi ed energici. Anche se alcuni giorni la stanchezza potrebbe farsi sentire in maniera importante, dovete cercare di essere più forti, soprattutto sul lavoro. A nessuno fa piacere ascoltare i problemi altrui.

Vergine. Ci sono delle situazioni da chiarire, soprattutto dal punto di vista professionale. Se non siete pienamente soddisfatti del trattamento che state ricevendo, allora è il caso di farsi avanti, non si può immagazzinare sempre tutto.

Previsioni 16 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Quando vi ponete un obiettivo, diventa molto difficile distogliervi. Siete determinati, a volte anche troppo testardi. Specie in amore bisogna capire quando sia giunto il momento di mollare la presa.

Scorpione. Siete persone piuttosto diffidenti, che amano aprirsi solamente con persone a cui si tiene davvero. chi vi conosce davvero sa la vostra purezza d’animo e conosce le vostre debolezze, che provate a nascondere a tutti i costi.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 16 agosto invitano i nati sotto questo segno ad essere più temerari. Spesso per la paura di sbagliare potreste essere spinti a tirarvi indietro, rinunciando a vivere delle belle emozioni.

Capricorno. Molti di voi avranno avuto come la sensazione che l’estate non sia mai arrivata. Il lavoro vi sta tenendo molto indaffarati, quindi non avete staccato molto la spina. Se riuscite cercate di concedervi almeno qualche giorno di relax.

Acquario. Vi sentite molto appagati dal punto di vista sentimentale. Ci sono delle novità in arrivo, quindi è il caso di essere preparati a dei cambiamenti. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri.

Pesci. Giornata molto intrigante per l’amore. Se siete una coppia appena nata, allora potete giocare un po’ con il mistero. Scoprire tutto e subito potrebbe non essere la scelta migliore in certi casi.