Oroscopo 17 agosto 2023: Leone troppo tesi, Acquario apprensivi

Secondo l’oroscopo del 17 agosto, i Vergine avranno una giornata particolarmente intensa sul lavoro. I Sagittario, invece, devono essere più sicuri.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nel lavoro è importante allargare i vostri orizzonti se volete riuscire ad insediarvi saldamente nel ondo del lavoro. Siete stanchi delle incertezze e degli alti e bassi, preferite avere delle sicurezze in questo periodo. Questo vale sia in amore, sia nel lavoro.

Toro. Nella vita sono necessarie tanta pazienza e diplomazia. Se vi mancheranno queste qualità, allora potrebbe essere molto complicato riuscire a digerire certe questioni e, soprattutto, certe persone.

Gemelli. Oggi siete particolarmente suscettibili. Se vi sentite nervosi, forse sarebbe il caso di stare lontani dalle discussioni. Le previsioni dell’oroscopo del 17 agosto vi invitano ad essere cauti.

Cancro. Solitamente siete molto drastici, vedete tutto o bianco o nero. Siate intraprendenti e dinamici e non abbiate paura a mettervi in gioco. Il futuro si prospetta ricco di novità, specie alla fine dell’estate.

Leone. Siete un po’ tesi in questo periodo. Cercate di dare tempo al tempo e di non essere troppo frettolosi nella presa di alcune decisioni.. Buon momento per iniziare un nuovo progetto di vita di coppia.

Vergine. Giornata intensa dal punto di vista del lavoro. Se ci sono stati degli alti e bassi di recente, adesso è tempo di rimediare. Ci vuole un po’ di impegno in più per salvaguardare dei rapporti.

Previsioni 17 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Basta nascondersi dietro un dito. Se nutrite un sentimento per qualcuno, allora dovreste farvi avanti. L’importante nella vita è averci sempre provato e avercela messa tutta.

Scorpione. Ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna tirare giù tutte le maschere e mostrarsi per quello che si è, solo in questo modo potrete venire a capo di alcune faccende apparentemente irrisolvibili.

Sagittario. L’Oroscopo del 17 agosto invita i nati sotto questo segno ad essere più sicuri. Sul lavoro ci sono delle decisioni da prendere, per cui è opportuno prestare attenzione e tenere gli occhi ben aperti.

Capricorno. Giornata piena di soddisfazioni per voi. In questo periodo vi sentite appagati, ma cercate di tenere gli occhi sempre ben aperti. In ambito sentimentale bisogna essere risoluti, altrimenti si può incorrere in qualche piccolo incidente di percorso.

Acquario. Siete particolarmente apprensivi, questo un po’ per indole caratteriale. Ad ogni modo, cercate di essere più flessibili, soprattutto nei rapporti interpersonali. Nel lavoro è importante distaccarsi un po’.

Pesci. Le stelle vi invitano a cogliere al volo certe occasioni, perché non ricapiteranno così spesso. Dal punto di vista sentimentale potreste essere attanagliati da alcuni ricordi, cercate di non rimanere intrappolati nel passato.