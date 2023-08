Vi ricordate il campione Nicolò di Caduta libera? Oggi è irriconoscibile

Contrariamente a quanto spesso si crede, gli spettatori della televisione non si affezionano solo ai divi dello spettacolo ovvero ai Vip ma in molti programmi come ad esempio in alcuni game show sono tanti a cercare sempre informazioni e curiosità sui partecipanti.

Questa è la volta di Nicolò Scalfi, lo storico campione di “Caduta Libera”, il famoso quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Vi ricordate com’era? beh, oggi è totalmente diverso.

Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera: cosa fa oggi

Come detto in precedenza a volte nei cuori dei telespettatori fanno breccia anche persone più comuni, in grado di conquistarsi sul campo la loro popolarità. Per il talento messo in mostra, ma anche per l’educazione e il rispetto possiamo dire che alcuni diventano dei veri e propri idoli.

Questo è successo a Nicolò Scalfi che ha preso parte a Caduta Libera qualche anno fa, raggiungendo il record in assoluto sia per il montepremi vinto più di 800 mila euro, che per la durata di puntate a cui ha preso parte. Nicolò così è entrato a pieno titolo nella storia del programma e ancora oggi viene seguito sui social. Dall’ultima apparizione di Nicolò a “Caduta Libera” sono passati due anni. E oggi si mostra totalmente diverso da allora.

La nuova vita di Nicolò dopo Caduta libera

In questi anni Nicolò ha coltivato anche un’altra grande passione: quella per il giornalismo, specialmente per quello sportivo. Ma non è tutto perchè sembra che si sia dedicato molto anche alla musica. Nel 2020, è uscito il suo primo singolo intitolato La fine del mondo. A cui dovrebbe seguire un secondo brano inciso col nome di Donmelo21.

Insomma, sono molte le strade che l’ex campione di “Caduta libera” sembra intenzionato a percorrere o a sperimentare. Nel frattempo il ragazzo passa il suo tempo libero con gli amici, senza dimenticare i genitori e la nonna, alla quale è particolarmente legato.