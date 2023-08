Barbara d’Urso pubblica un video, ma commette una gaffe: amico fa una confessione privata

Barbara d’Urso è molto attiva in questo periodo su Instagram, sta di fatto che sta pubblicando tantissimi video e foto. In essi sono ripresi i momenti più salienti delle sue vacanze e anche dei suoi nuovi progetti lavorativi.

Questa mattina, come di consueto ormai, la donna ha dato il buon giorno al suo pubblico dalla costiera Amalfitana. A fare colazione con lei c’erano tanti amici, e uno di loro ha fatto una confessione che, in realtà, non si sarebbe dovuta ascoltare. Vediamo cosa è successo.

La gaffe nel video di Barbara d’Urso

In uno degli ultimi video pubblicati da Barbara d’Urso c’è una gaffe che sta generando molto sgomento. Mentre l’ex conduttrice Mediaset era in procinto di salutare il suo pubblico mostrando il consueto caffè, in sottofondo un suo amico le stava dicendo delle cose. Ad un certo punto della clip, poi, la persona in questione si è fermata. Notando che la d’Urso stesse registrando un video, ha chiesto alla donna se potesse continuare a parlare o fosse meglio riprendere a video ultimato.

A quel punto, Barbara ha invitato il suo interlocutore a proseguire, in quanto tanto in sottofondo avrebbe inserito una musica, pertanto, l’audio non si sarebbe ascoltato. Allora, l’amico della d’Urso ha rammentato alla presentatrice un episodio legato a quando conduceva il Grande Fratello. Nello specifico, è stato fatto riferimento ad un abito che la donna indossò durante una delle puntate che conduceva.

Come si è giustificata la d’Urso aa quanto accaduto

Gli utenti del web, dunque, hanno avuto modo di ascoltare tale conversazione poiché in fase si montaggio deve esserci stato un errore. Al momento della pubblicazione, infatti, il video non è stato censurato con la musica, ma è stato pubblicato in versione originale, quindi con il reale dialogo dei due protagonisti come nota vocale della clip. Barbara d’Urso, resasi conto della gaffe commessa, ha inserito nel video una didascalia in cui ha spiegato che la clip fosse bella uguale anche senza musica in sottofondo.

Al momento, dunque, non si sa se questa sia stata una mossa strategica della d’Urso per esorcizzare un po’ tutto il periodo che sta vivendo, dimostrando che quindi parla tranquillamente dei programmi Mediaset senza problemi. O, in alternativa, se sia stato davvero un errore commesso dalla donna in fase di pubblicazione del video. Fatto sta che la clip sta diventando virale e sta generando molta curiosità tra i fan.