Nota ex dama di Uomini e donne senza freni: svelati gli altarini su Maria, Tina e Giorgio Manetti

Chi ha seguito in passato Uomini e donne, sicuramente si ricorderà di Elga Profili, storica ex dama. Si tratta di uno degli ex volti del Trono Over che hanno attirato di più l’attenzione durante le edizioni passate.

Ormai è da tempo che il pubblico di Canale 5 non vede Elga sul piccolo schermo, che fine ha fatto? A dare aggiornamenti ci ha pensato lei stessa rilasciando un’intervista e svelando alcuni altarini del programma.

Elga Profili ricorda la sua esperienza a Uomini e donne

L’ex dama come sempre anche questa volta non si è nascosta dietro a un dito, anzi ha dimostrato di essere ancora la donna schietta che si è fatta conoscere nel parterre. Dopo la partecipazione al dating show, Elga è tornata alla sua vita di tutti i giorni, lasciando il mondo della televisione.

Di quella esperienza ha un ricordo bellissimo e ci ha tenuto a precisare che dietro la macchina del programma c’è un lavoro fatico e molto organizzato. La Profili inoltre ha specificato che nessuno all’interno dello studio le ha mai detto come comportarsi ed ecco perchè spesso lei non è stata capita.

L’ex dama affonda Manetti e appoggia Tina Cipollari

Ma cosa pensa dell’ultimo scontro a distanza tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti? Tra la nota opinionista e l’ex Gabbiano c’è sempre stato un rapporto sereno, tanto che molti hanno più volte ipotizzato potesse nascere qualcosa di più di un’amicizia. Eppure Giorgio ha duramente attaccato Tina nei giorni scorsi e tale gesto non è nemmeno sfuggito all’ex dama.

Elga ha spiegato che Giorgio ad oggi non dovrebbe proprio permettersi di attaccare Tina dato che negli anni passati anche lui quando ha fatto parte del programma spesso si è reso protagonista di episodi davvero trash. Una critica pungente quella di Elga, ma che non fa una piega.