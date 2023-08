Oroscopo 20 agosto 2023, classifica: soddisfazioni per Toro, Scorpione volubili

Le previsioni dell’oroscopo del 20 agosto invitano i nati sotto il segno del Sagittario ad affrontare delle problematiche, onde rischiare che diventino sempre più grandi. I Vergine devono lasciare spazio ai propri desideri.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Capricorno. Le stelle sono favorevoli specie nel lavoro. Chi ha lavorato tanto per raggiungere degli obiettivi importanti, sarà ricompensato. In ambito sentimentale ci vuole maggiore coraggio.

2 Toro. I nati sotto questo segno vivranno delle belle e intense soddisfazioni. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa, lasciatevi guidare dall’istinto.

3 Vergine. Le previsioni dell’oroscopo di domenica 20 agosto vi invitano ad ascoltare un po’ di più i vostri desideri. Ricordate che nella vita bisogna prendersi anche qualche momento per sé, per curare la mente, il corpo e lo spirito.

4 Cancro. Giornata un po’ movimentata quella di oggi. Ad ogni modo, non trascurate le cose importanti. Dovreste fare una scaletta delle vostre priorità, in modo da dare maggiore peso alle cose e alle persone che meritano la vostra attenzione in maniera primaria.

5 Acquario. Cercate di essere un po’ più propositivi, soprattutto nei rapporti di coppia. Dal punto di vista sentimentale siete desiderosi di attenzioni, ma non dimenticate di ricambiare. Nel lavoro meglio allontanare delle amicizie negative.

6 Pesci. Siete un po’ distratti, poco male se non siete al lavoro. Ad ogni odo, recuperate quanto prima le forze e le energie in quanto si preannuncia una settimana piuttosto movimentata.

Previsioni domenica 20 agosto ultimi sei segni

7 Gemelli. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Le stelle sono favorevoli e vi invitano ad osare e a farvi avanti. Chi, invece, preferirà continuare a nascondersi dietro un dito, finirà per perdere delle occasioni.

8 Scorpione. Se dovete prendere delle decisioni importanti, cercate di rimandarle. In questo periodo, infatti, siete un po’ volubili e a tratti anche suscettibili, quindi sarebbe opportuno far passare qualche giorno.

9 Bilancia. Le previsioni dell’oroscopo del 20 agosto invitano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più flessibili e a vivere di più alla giornata. Siete un po’ incerti sul lavoro, chiedete consiglio a chi ne sa più di voi.

10 Leone. Cogliete al volo delle occasioni professionali, anche se a primo impatto potrebbero risultare piuttosto differenti dal vostro modo di essere e di lavorare. A volte le apparenze possono ingannare.

11 Sagittario. Se ci sono delle questioni irrisolte in amore, forse è giunto il momento di affrontarle. Rimandare un problema non farà che renderlo ancora più grande e insormontabile, quindi, prestate maggiore attenzione.

12 Ariete. Momento un po’ controverso dal punto di vista dell’umore. Siete incerti sul vostro futuro e la cosa potrebbe causare un po’ di malumori. Meglio aspettare, invece di decidere in maniera troppo frettolosa del vostro futuro.