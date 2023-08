Marta Fascina e Pier Silvio Berlusconi: il gesto in tribuna, messi tutti i maligni a tacere

Sono le 20.30 circa quando Marta Fascina si è presentata all’U-Power Stadium di Monza per assistere alla partita in diretta su Canale 5. Stretta in un abito lungo blu, con borsetta abbinata in paillettes, scarpe bianche sportive, capelli raccolti in una coda perfetta e trucco leggero, così è apparsa la vedova Berlusconi dopo due mesi dal lutto.

Fino ad oggi di lei non si avevano avuto notizie eppure però non sono mancati pettegolezzi. Pettegolezzi che l’hanno vista in cattiva luce, e qualcuno aveva addirittura riferito che la giovane fosse stata cacciata da Arcore.

Marta Fascina e Pier Silvio, il gesto in tribuna

Marta ieri sera si è presentata al trofeo Monza- Milan e appena arrivata si è subito infilata tra le poltrone di spicco in tribuna. Ha seguito tutta la partita, viso tirato e sguardo assorto. È tanta l’emozione. C’è anche più di un filo di tensione, che però si scioglie quando arriva Pier Silvio. I due si baciano e si abbracciano.

Si sussurrano qualcosa nell’orecchio. Sono solo sorrisi, alla faccia dei maligni che raccontano di screzi e gelosie. Nelle scorse settimane si è parlato di astio tra la giovane bionda e il figlio del suo ex fidanzato. Eppure le immagini che abbiamo visto mostrato tutto un altro scenario.

Prima uscita per Marta Fascina dopo la morte del Cav

Prima uscita pubblica di Marta Fascina dopo la morte di Silvio Berlusconi. Dalla scomparsa del Cav, la sua ultima compagna si è chiusa nel dolore ad Arcore, senza uscire quasi mai di casa.

“Vive immersa nel lutto”, aveva spiegato qualcuno che le è stata accanto. Presentatasi allo stadio per assistere alla partita tra il Monza e il Milan in memoria del Cavaliere, gli occhi sono stati puntati su di lei. In tutta la sua eleganza e splendore è riuscita a farsi notare eccome