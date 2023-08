Oroscopo 21 agosto 2023: Gemelli indecisi, Sagittario un po’ lunatici

Le previsioni dell’oroscopo del 21 agosto vedono i nati sotto il segno della vergine molto concreti. I Bilancia, invece, farebbero bene ad essere più onesti, soprattutto in amore.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata piuttosto dinamica dal punto di vista del lavoro. Ci sono delle faccende che, inevitabilmente, dovete gestire da soli. Per tutto il resto, però, non esitate a chiedere una mano se necessario.

Toro. Molti di voi stanno dando peso alle cose futili, trascurando invece quelle che hanno un reale peso e una reale importanza. Siate un po’ più abili nel selezionare le cose fondamentali e, soprattutto, le persone che meritano la vostra attenzione.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 21 agosto vi invitano a non essere troppo titubanti su certe questioni, specie quelle di cuore. Seguite il vostro istinto e, soprattutto, cercate di allargare la vostra cerchia di conoscenze.

Cancro. Siete un po’ distratti e stralunati oggi. Se svolgete lavori per cui è necessaria la precisione, forse sarebbe opportuno prendersi una piccola pausa. Meglio fermarsi, invece di commettere errori grossolani.

Leone. Non siate approssimativi, ma cercate di andare sempre a fondo nelle cose. Dal punto di vista professionale potrebbero chiudersi delle porte, ma aprirsene delle altre, quindi, occhi ben aperti.

Vergine. Non vi lasciate abbindolare dalle persone che cercheranno in tutti i modi di riempirvi di chiacchiere. Badate ai fatti e non abbiate paura di dire quello che pensate, anche se talvolta può far male.

Previsioni 21 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore è tempo di essere chiari. Se avete avuto delle divergenze, è meglio che esprimiate con calma e serenità il vostro punto di vista. La cosa importante è essere diplomatici, altrimenti si rischia di passare dalla ragione al torto.

Scorpione. Ci sono degli eventi che vi distrarranno dai vostri obiettivi. In certi casi, però, potete concedervi qualche piccolo momento di svago e di relax, senza pensare troppo alle conseguenze.

Sagittario. Essere lunatici è una prerogativa del vostro segno zodiacale. Ad ogni modo, ci sono delle giornate, tipo questa, in cui questa caratteristica si accentua di parecchio. Quando vi capita, cercate di evitare di incontrare troppa gente.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 21 agosto vi esortano a seguire il vostro cuore. In amore ci sono delle scelte da fare, che potrebbero incidere in maniera importante sul vostro futuro, quindi, agite in maniera limpida.

Acquario. Non siete amanti delle strategie e degli intrighi. Soprattutto dal punto di vista sentimentale vi piace la trasparenza e siete amanti delle cose semplici, senza fare troppi giri di parole.

Pesci. Le stelle vi invitano ad essere più lungimiranti. Vivere alla giornata è una cosa che amate fare ma, in certi casi, è necessario anche guardare oltre e andare al di là del vostro naso. Nel lavoro è importante impegnarsi, i sacrifici saranno ricompensati.