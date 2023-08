Oroscopo 23 agosto 2023: Leone accattivanti, Acquario risoluti

Le previsioni dell’oroscopo del 23 agosto preannunciano dei cambiamenti per i Gemelli. Gli Scorpione, invece, devono essere più audaci.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siate generosi e altruisti, vedrete che il bene che farete vi tornerà indietro. Se in questo periodo vi sentite un po’ intolleranti nei riguardi di alcune persone, cerate di evitarne i contatti, in modo da non commettere errori di cui potreste pentirvi.

Toro. Di solito siete persone ottimiste, che cercano di trovare sempre il lato positivo nelle cose. Non siate troppo polemici, soprattutto nei rapporti di coppia e in quelli con le persone a voi care.

Gemelli. Buon momento per iniziare un nuovo progetto o, magari, per mettervi in proprio. Ci sono dei cambiamenti in vista che riguardano la vostra vita in generale, quindi, cercate di essere preparati a tutto.

Cancro. Avete bisogno di una piccola pausa per ricaricarvi. Le previsioni dell’oroscopo del 23 agosto vi invitano ad essere intraprendenti e a non fermarvi dinanzi le apparenze. Date sempre una seconda chance.

Leone. Dal punto di vista sentimentale siete molto passionali. Il vostro fascino sarà irresistibile, quindi, approfittate di questo momento per darvi da fare e per sfoderare tutte le vostre armi vincenti.

Vergine. In amore è tempo di allargare un po’ i vostri orizzonti. Se ci sono delle cose che non vi aggradano o non vi soddisfano appieno, dovete essere chiari. Nel lavoro ci vuole maggiore energia.

Previsioni 23 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non accontentatevi. Se non siete soddisfatti di alcune cose che riguardano la vostra vita, allora datevi da fare e cercate di non arrendervi. Non fissatevi sulle critiche, ma focalizzate la vostra attenzione sui consigli.

Scorpione. Le stelle vi invitano ad essere audaci. Se avete delle idee rivoluzionarie, cercate di fare il possibile per metterle in atto, non tenetevele dentro di voi. In ambito sentimentale siete molto passionali.

Sagittario. Giornata un po’ altalenante dal punto di vista dell’umore. L’Oroscopo del 23 agosto 2023 vi invita a non prendervela con le persone care. Vero è che ormai hanno imparato il vostro carattere, ma non bisogna tirare troppo la corda.

Capricorno. Non siete persone spigolose, semplicemente non vi va di essere socievoli con tutti. Di solito dedicate il vostro tempo e le vostre attenzioni solamente a coloro i quali reputate davvero meritevoli.

Acquario. Quando capita qualche intoppo o qualche imprevisto è un bene avervi intorno. Siete persone molto risolute, che non amano piangersi addosso, ma preferiscono trovare soluzioni utili ai problemi.

Pesci. Ci vuole un po’ di impegno e di pazienza in amore. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, e non riuscite a trovarla, forse dovete smussare un po’ qualche aspetto di voi stessi e del vostro carattere.