Barbara D’Urso vola a Ballando con le stelle: presto una grandissima sorpresa

Cresce l’attesa in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo ottobre. Nelle scorse settimane, dopo l’addio a Mediaset, era spuntato il nome di Barbara D’Urso, ma questa volta è direttamente Milly Carlucci a parlarne a DavideMaggio.it.

La conduttrice sta preparando tutto il suo cast e lo sta facendo come sempre in maniera molto professionale. In questi giorni sono spuntati fuori molti nomi come possibili partecipanti e sembra che tra i concorrenti possa esserci proprio Barbara D’Urso.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci fa una proposta alla collega

Non è la prima volta che si parla della possibile presenza di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. Intervistata da Davide Maggio, Milly Carlucci ha fatto sapere che lei e la collega si sono incontrate tempo fa proprio per parlare della possibilità di vederla a Ballando come ballerina per una notte.

“Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?”, le parole della conduttrice del dancing show. D’altronde, Carmelita è rimasta senza programmi in autunno, e non avendo più un impegno quotidiano potrebbe accettare di approdare un sabato sera all’auditorium del Foro Italico.

Barbara D’Urso ballerina per una notte? Tutto è ancora da vedere

La possibilità di vedere Barbara D’Urso a Ballando con le stelle ha sempre entusiasmato i fan dello show di Rai 1. Al momento non ci sono certezze sulla presenza di Carmelita ma per ora non ci sono nemmeno conferme su un possibile addio. Quel che è certo è che Milly prova tanta stima e affetto per la collega e lo ha dimostrato ancora una volta con queste testuali parole:

“Barbara è una grandissima professionista. Le faccio un in bocca al lupo grandissimo in modo che la sua carriera – ovunque lei sceglierà di andare – continui con lo stesso strepitoso successo che ha avuto sinora”. Intanto, anche la stessa D’urso ha fatto sapere che non è con le mani in mano ma che sta lavorando per il suo futuro e presto darà una bellissima sorpresa.