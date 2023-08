Daniele De Bosis di Temptation Island nuovo tronista di Uomini e Donne? FOTO nei camerini

In queste ore, Daniele De Bosis ha infiammato i gossip pubblicando uno foto che sembra rivelare che presto potrebbe sbarcare a Uomini e Donne. Il ragazzo si è fatto conoscere dal pubblico per aver partecipato all’edizione di quest’anno di Temptation Island.

Il giovane era entrato nel reality show insieme a quella che, ormai, è diventata la sua ex fidanzata Vittoria. I due, però, al termine della trasmissione, hanno deciso di separare le loro strade, pertanto, adesso il ragazzo è single.

Daniele De Bosis infiamma i gossip con una foto

Fervono i preparativi per la prossima edizione di Uomini e Donne e sul web si sta impazzendo alla ricerca di indizi che possano rivelare chi saranno i futuri tronisti. Ebbene, tra di loro potrebbe esserci anche Daniele De Bosis. Non sarebbe di certo la prima volta che un ex volto di Temptation Island abbia la strada spianata per altri programmi tv, tra cui il dating show di Maria De Filippi.

Ebbene, da qualche ora, sta facendo il giro del web una foto in particolare, che sembra lasciar intendere che tra i prossimi protagonisti di UeD ci sarà proprio Daniele. A scatenare questo gossip è stato il diretto interessato. L’ex volto di Temptation Island, infatti, ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui ha mostrato di essere all’interno di un camerino. Secondo molti, si tratta proprio del camerino del dating show pomeridiano di Canale 5. (Continua dopo la foto)

La reazione del pubblico di Uomini e Donne

La foto di Daniele De Bosis è divenuta virale in men che non si dica, e in molti l’hanno reputata un netto riferimento a Uomini e Donne. In effetti, in questo periodo si stanno effettuando i provini per definire il cast della prossima edizione del dating show. A fine agosto, precisamente il 30 e il 31, dovrebbero esserci le prime due registrazioni della nuova stagione, pertanto, in tale occasione saranno presentati anche i nuovi tronisti.

Daniele potrebbe essere tra loro, anche se ovviamente non vi è alcuna certezza al momento. Fino a che non sarà la redazione del programma ad ufficializzare il tutto, queste restano solamente delle supposizioni e delle ipotesi. Ad ogni modo, cosa ne pensa il pubblico di tutto ciò? I telespettatori sarebbero felici di vedere Daniele sul trono? In effetti il ragazzo ha conquistato buona parte del pubblico. Dietro quell’involucro da uomo duro e rude, in realtà, si cela una persona molto buona e gentile, qualità che sono molto apprezzate da casa.