Ex tronista di Uomini e Donne disperata: “Ridotta a 47 KG, malessere e lacrime” (FOTO)

In queste ore, una nota e molto discussa ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad uno sfogo attraverso i suoi social. La persona in questione ha dichiarato di aver vissuto un momento davvero buio durante il quale ha perso tantissimi kg.

La giovane era entrata in un circolo vizioso, per cui non si sentiva bene e in pace con se stessa, al punto da arrivare a pesare addirittura 47 kg. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta, cosa ha raccontato e come sta adesso.

Lo sfogo toccante dell’ex tronista di Uomini e Donne

Un’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogata con i suoi fan di Instagram ed ha rivelato di aver vissuto un momento di forte depressione. La persona in questione è Andrea Nicole Conte. I telespettatori della trasmissione si ricorderanno di lei in quanto è stata la prima tronista transessuale nella storia del dating show di Canale 5, ma non solo. La protagonista, infatti, è uscita di scena anche con una valanga di critiche, in quanto vide di nascosto la sua scelta Ciprian Aftim.

I due sembravano molto innamorati, tuttavia, la loro relazione non è decollata come i due immaginavano e si sono lasciati dopo un po’ di tempo. Successivamente a questo evento, poi, Andrea Nicole ha vissuto un momento buio. La giovane non si sentiva in pace con se stessa, sta di fatto che non mangiava, piangeva solo e aveva tanto malessere interiore, al punto da arrivare a pesare pochissimi kg per la sua corporatura.

Andrea Nicole sta prendendo in mano la sua vita pian piano

Poco alla volta, però, L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rimettersi in sesto e di riprendere in mano la sua vita. Adesso, infatti, sta recuperando peso, anche se ancora non è riuscita a rimettersi in sesto del tutto. Adesso, però, non ha fretta e desidera guarire rispettando i tempi del suo corpo e della sua mente. In questo periodo si sta prendendo cura soprattutto di questo secondo aspetto che, secondo il suo punto di vista, ha una maggiore priorità.

Con il tempo, poi, riuscirà anche a recuperare la forma fisica. Dopo il brutto momento vissuto, però, Nicole ha capito di non voler dare peso a quello che dicono o pensano le altre persone, ma di pensare solamente a se stessa. Al momento, la giovane non sembra essere fidanzata. Proprio per questo si sta godendo l’estate in compagnia delle persone care, nella speranza anche di ritrovare se stessa e di ristabilire un equilibrio interiore.