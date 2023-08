Invita 150 persone per annunciare le nozze ma il banchiere svela tutti i tradimenti: è scandalo nella Torino bene (VIDEO)

Qualcuno l’ha già definito “lo scandalo dell’estate della Torino bene”, e a giudicare dai personaggi e dalla trama probabilmente è vero. Parliamo della vicenda che ha visto protagonisti Massimo Segre, figura di spicco della finanza torinese, appartenente a una delle famiglie più importanti della città, e Cristina Seymandi, ex strettissima collaboratrice dell’allora sindaca Chiara Appendino poi candidata al Consiglio comunale con la lista di centrodestra Torino Bellissima.

Saltano le nozze tra Massimo Segre e Cristina Seymandi

Il video dell’annuncio da parte di Massimo Segre assieme a quella che ormai possiamo definire la ex fidanzata Cristina è diventato già virale sui social network. Infatti, guardando la clip è possibile vedere come la futura sposa improvvisamente cambia proprio immagine davanti alle parole scioccanti del fidanzato che a quanto pare sapeva già da tempo dei tradimenti di lei.

Tutto è partito da queste testuali parole di Segre: “Io dovrei annunciare che a ottobre io e Cristina ci dobbiamo sposare, poi riflettendo ho pensato che questo non è un regalo per lei ma più per me. Qual è il regalo da fare a Cristina? Ho sempre pensato che amare una persona sia desiderare il suo bene più ancora del proprio. In questo caso, questa sera, desidero regalare a Cristina la libertà di amare. Amare una persona, un noto avvocato, a cui tiene chiaramente più che a me”

E’ scandalo nella Torino bene: il video della coppia è virale

Continuando, Massimo con tutta la sua calma ha detto a Cristina di essere consapevole quanto lei sia innamorata di quest’uomo. “So anche che prima di lui hai avuto una relazione con un noto industriale.

Cari amici, non pensiate che mi faccia piacere fare la figura del cornuto davanti a tutti voi ma Cristina è talmente in gamba nel raccontare le sue verità che non potevo lasciare solo a lei la narrazione del motivo per cui stasera termino la mia convivenza con lei”. Inutile dire la faccia della futura sposa che all’improvviso è stata travolta dal totale imbarazzo….