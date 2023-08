Barbara d’Urso e la cacciata da Mediaset, come ha reagito davvero? Amico svela cosa gli ha detto

Il fatto che Barbara d’Urso sia stata cacciata dai palinsesti Mediaset improvvisamente è cosa nota e ancora molto discussa. Tra circa un mese riapriranno i battenti dei programmi di Canale 5 e, in particolar modo, di Pomeriggio 5, con l’arrivo di Myrta Merlino.

In queste ore, una persona molto vicina a Barbara, un suo amico nonché grande collega, ha rilasciato un0intervista a TV Blog in cui ha svelato cosa gli ha detto la donna dopo aver appreso la notizia. Vediamo, dunque, quale sia stata la vera reazione della conduttrice.

Brachino parla della cacciata di Barbara d’Urso da Mediaset

Nel corso di una recente intervista Claudio Brachino ha parlato della cacciata di Barbara d’Urso da Mediaset. L’uomo ha detto di essere molto legato alla conduttrice. I due hanno lavorato insieme in alcuni programmi e si sono sempre trovati molto bene. Proprio da Brachini è nato il modo di fare tv denominato infotainment, che è il connubio perfetto tra l’informazione e l’intrattenimento. Questo è proprio quello che faceva la d’Urso nei suoi programmi.

Secondo il punto di vista di Claudio, infatti, è sbagliato etichettare la conduttrice come trash. Lei portava semplicemente alla luce delle dinamiche che, in certi casi, potevano trascendere nel linguaggio. Barbara, però, non è stata l’unica a portare del trash in tv, ma lo hanno fatto, e continuano a farlo, molti altri, anche in altre reti. Addossare tutte le colpe a lei, infatti, è una cosa del tutto sbagliata.

Ecco la vera reazione a caldo della d’Urso dopo il licenziamento

Il motivo principale per cui Brachino ha reputato ingiusto il trattamento che Mediaset ha riservato a Barbara d’Urso risiede nel fatto che la donna non agiva in segreto. Tutto quello che faceva in tv lo faceva alla luce del sole e con il benestare dei vertici dell’azienda. Tutti, infatti, giovavano degli ascolti guadagnati grazie alle sue trasmissioni e anche al suo modo di condurre.

Claudio, inoltre, ha svelato anche quale sia stata la reazione a caldo di Barbara dopo aver appreso dai giornali circa la decisione di Mediaset di estrometterla dai palinsesti. Il protagonista ha detto di aver mandato un messaggio alla conduttrice dicendo di essere molto dispiaciuto. La donna lo ha subito chiamata e, al telefono, ha confessato di esserci rimasta male. La presentatrice, però, non si è voluta addentrare troppo nel discorso ed ha promesso al suo interlocutore una cena a settembre per parlare meglio della faccenda.