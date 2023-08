Vi ricordate di Pia, la figlia di Balotelli e Raffaella Fico? Oggi una modella, di una bellezza unica

Molti di voi sicuramente ricorderanno la storia d’amore tra la showgirl ed il calciatore inizia nel 2011. Nel dicembre 2012, Mario e Raffaella mettono al mondo la piccola Pia. Un amore tormentato il loro tanto che spesso sono finiti al centro di cronache rosa.

Il noto calciatore all’inizio aveva addirittura rinnegato la bambina, chiedendo all’ex compagna un test del Dna. Ma com è oggi quella bambina dai capelli ricci e il visino dolcissimo? Beh, dando uno sguardo possiamo dire che è stupenda…

Mario Balotelli e Raffaella Fico, la piccola Pia oggi una signorina

In un’intervista, Raffaella Fico ha raccontato che non è “rimasta incinta all’improvviso“, ma la gravidanza era desiderata. Tutto d’un tratto, il calciatore. I rapporti all’inizio tra loro due sono stati davvero complessi tanto che solo nel 2014 arriva la pace, proprio dopo il test richiesto da Mario.

Con un tweet, Super Mario si definisce papà per la prima volta: «Alla fine la verità, Pia, dolce bambina mia! Il tuo papà». Da allora sono passati ben 12 anni e da allora la piccola e dolce creatura è diventata una signorina. Da alcune foto postate dalla madre infatti Pia è stupenda.

Ecco Pia Balotelli oggi: stupenda come non mai

Pia non è più quella piccola creatura dai lineamenti morbidi ed esotici. Oggi, la bambina ha 12 anni e possiamo dire che è sempre più uguale al suo papà. La piccola oggi è un’adolescente e mostra un fisco perfetto come quello della madre. Possiamo dire che non ci sono dubbi sul suo futuro ha tutte le carte in regole per essere un’aspirante modella.

Anche l’acconciatura è cambiata è passata da dei riccioli a delle trecce afro che le stanno davvero a pennello. Una vera e propria soddisfazione per entrambi i suoi genitori che non potevano sognare una bambina più bella così…