Carola Carpanelli di UeD nella bufera, c’entra Federico, lei sbotta: “Sono davvero delusa”

In queste ore, Carola Carpanelli è finita nella bufera a causa di alcune faccende che riguardano Federico Nicotera. L’ex dama di Uomini e Donne è stata presa di mira da alcuni utenti del web, i quali hanno iniziato a muovere delle accuse piuttosto pesanti e insistenti sul suo conto.

Tutto è cominciato nel momento in cui la giovane ha pubblicato alcuni post su Instagram in cui ha mostrato degli sprazzi delle sue vacanze. Non sono mancate foto anche un po’ provocatorie, che hanno scatenato l’immediata reazione del web. Ecco cosa è successo.

Fan di Uomini e Donne non si rassegnano alla rottura tra Carola e Federico

Carola Carpanelli è stata inondata di accuse e di insulti in queste ore e, a quanto pare, c’entra Federico Nicotera. I due ragazzi si sono lasciati da diverso tempo e a confermarlo ufficialmente sono stati i diretti interessati. Di recente, però, i due sono stati avvistati nuovamente insieme, cosa che ha fatto sperare in un possibile ritorno di fiamma. Le cose, però, non sono andate in questo modo.

Entrambi hanno chiarito di essere rimasti in buoni rapporti e di essersi anche visti per chiarire alcune faccende, ma tra loro non c’è possibilità di tornare insieme. A distanza di un po’ di tempo da questo aggiornamento, però, molti utenti del web ancora non riescono a rassegnarsi all’idea che i due si siano lasciati. Proprio per tale ragione, uno degli ultimi post di Carola è stato preso d’assalto.

La Carpanelli sbotta e svela profonda delusione

Diverse persone hanno attaccato Carola Carpanelli reputando assurdo l’essersi fatta scappare un ragazzo come Federico Nicotera. L’insistenza mostrata da alcune persone ha indispettito non poco l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Quest’ultima, infatti, ha deciso di rispondere sempre mediante commenti, nella speranza di mettere a tacere tutte quelle voci assollanti.

A tal riguardo, ha detto che dietro una coppia ci sono delle persone singole. Se una storia non va a buon fine non bisogna necessariamente tartassare i protagonisti affinché tornino insieme e facciano sognare i fan. Chi vuole vedere la storia del principe azzurro farebbe bene a guardare un film. Inoltre, Carola ha anche esortato tutte queste persone a smettere di seguirla, poiché avanti in questo modo non si può più andare. Infine, ha concluso dicendo di essere molto delusa dalla gente per l’insistenza e la poca delicatezza che continua a mostrare.