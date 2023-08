Lo sapete che Clara di Un posto al sole per mantenersi ha un secondo lavoro? Qui viene fuori tutta la sua umiltà

Non tutti gli attori si dedicano esclusivamente alla recitazione, nel corso della loro vita e carriera. Moltissimi infatti hanno anche un secondo lavoro al di fuori del set: c’è chi investe, chi ha delle aziende, chi proprio un secondo mestiere.

Questo è il caso di Imma Pirone che fa parte del cast della famosa soap opera da diverso tempo, ma ha partecipato anche ad altre soap. In un Posto al sole veste i panni di Clara Curcio ma a quanto par svolge anche un altro lavoro molto umile.

Un posto al sole, lo sapete che Clara Curcio a un secondo lavoro?

La bella attrice è originaria di Torre del Greco, un piccolo comune in provincia di Napoli, ma è sempre cresciuta a Campobasso insieme alla sua famiglia. Dato il suo successo non solo nella soap opera di Rai 3 ma anche in altre, la Pirone non ha certo bisogno di svolgere un secondo lavoro per questioni economiche.

Eppure anche lei si è buttata nel mondo dell’imprenditoria, per un motivo ben differente. molto umile e molto legata alla sua famiglia, Imma dedica tanto tempo all’azienda dei suoi, dando una mano nelle pulizie domestiche. Sembrerà strano da sentire ma è proprio così… I suoi genitori gestiscono un’impresa di pulizie, e quando ha tempo la Curcio non si perde d’animo nell’aiutarli.

Clara Curcio, cosa succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole^

In questi ultimi mesi, Clara è stata senza dubbio una delle principali protagoniste della serie. Terminata la storia con Palladini dopo aver scoperto il tradimento la giovane si è avvicinata a Sabbiese.

Le anticipazioni ci fanno sapere che per lei non tutto sarà semplice, anche per Eduardo fa parte di un giro di malavita. Riuscirà quest’ultimo a cambiare la sua esistenza per lei? Inoltre, sembra anche che la Curcio possa annunciare nei prossimi mesi un’aspettata gravidanza….