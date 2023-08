Tina Cipollari pronta a cambiare drasticamente? Avvistata nello studio del Dr. Nowzaradan

Ai suoi seguaci ha detto che resterà al suo solito posto e dopo tutte le fake news che ha letto sarà ancora più pungente con chi la farà arrabbiare. In queste ore, però sui social, è spuntata fuori una foto molto particolare, che la vede accanto al famoso chirurgo Nowzaradan.

Chi ha seguito in questi anni uomini e donne sa anche quante volte Tina Cipollari ha provato a perdere peso. Negli ultimi anni ha provato a mettersi a dietra e sembra aver anche raggiuto degli ottimi risultati. Ma adesso a far scatenare i fan lo scatto accanto al Dr Nowzaradan. Sarà andata da lii per un intervento drastico? La verità ha divertito non poco i suoi tantissimi fan. Nella didascalia con ironia, Tina ha scritto che le avevano detto che sarebbe andato tutto bene… e invece non è così Lo scatto non è attuale ma risale periodo della pandemia dove come tutti anche lei ha mangiato tantissimo. La foto ovviamente ha fatto il pieno di like e commenti e soprattutto ha strappato un sorriso ai suoi fan.

L’opinionista di Uomini e donne nella bufera

Come detto in precedenza nelle scorse settimane si è parlato di un possibile addio di Tina da Uomini e donne. Qualcuno ha scritto che Pier Silvio le avrebbe dato addirittura un ultimatum a Maria, chiedendole in maniera esplicita di farle cambiare il suo atteggiamento.

Insomma, al momento tutte voci smentite da lei stessa proprio pochi pochi giorni fa. Tina insieme a Gianni sarà al suo posto