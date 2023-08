Un posto al sole anticipazioni venerdì 11 agosto 2023: un imprevisto ribalta tutto

Continua con grande successo la messa in onda della soap opera. Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda l’11 agosto 2023, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Marina sarà pronta a mettere in atto il suo piano.

Purtroppo però Lara ancora una volta avrà la meglio sulla rivale e dovrà fare i conti con un imprevisto inaspettato. Intanto, Damiano dovrà fare una scelta complessa e tormentata, che lo metterà a dura prova. Di cosa si tratterà? Andiamo a vedere tutti i dettagli

Un posto al sole anticipazioni venerdì 11 agosto: Lara prepara la contromossa

La puntata di venerdì sarà davvero decisiva per Marina. La Giordano è convinta di avere il coltello dalla parte del manico così pensa che nel giorno del battesimo di Tommaso può prendersi la sua rivincita. La donna è convinta che la Martinelli sta mentendo e per fargliela pagare le serve solo un po’ del DNA del bambino, a cui non è riuscita ad avvicinarsi per via di Lara e di Ida.

Infatti, la dark lady con l’aiuto della vera madre di Tommaso ha trovato l’occasione per metterla a suo posto. Cosa succederà? QUel che è certo è che la donna non resterà con le mani in mano anche perchè ora che è arrivata a questo punto non vuole perdere tutto ciò che si è conquistata

Anticipazioni: Damiano deve fare una scelta difficile

Edoardo e Damiano sono arrivati alla resa dei conti e si sono sfidati faccia e Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che il Renda si troverà a dover fare una scelta molto difficile e che, dopo averla presa, lo lascerà tormentato.

Al momento non sappiamo cosa succederà ma quel che è certo è che la sua scelta gli cambierà l’esistenza. Per scoprirlo non ci resta altro che attendere altre informazioni