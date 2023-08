Giulia De Lellis affetta da una malattia, è una patologia degenerativa: che cos’è e conseguenze

Giulia De Lellis ha scoperto di essere affetta da una malattia degenerativa. La patologia da cui è affetta l’influencer si chiama neuroma di Morton. Si tratta di un disturbo che, in media, colpisce molte persone, tra cui soprattutto le donne.

La ragazza si è resa conto di essere affetta di questo problema di salute in quanto ha cominciato ad avere dei forti dolori ad un piede. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e quali sono le conseguenze.

Ecco qual è la malattia da cui è affetta Giulia De Lellis

La malattia di cui soffre Giulia De Lellis è chiamata neuroma di Morton. Questo disturbo è provocato da microtraumi cronici che infiammano i nervi digitali. Essi vanno a danneggiare alcune terminazioni nervose generando l’ispessimento dei nervi. Questo, aumentando di volume, va a schiacciare la parte del corpo affetta da questo disturbo, provocando un forte dolore e, in certi casi, anche impossibilità nei movimenti.

Le parti del corpo che solitamente sono affette da questo problema sono i piedi. Nello specifico, vengono coinvolti il terzo e quarto dito del piede. La persona che manifesta questo disturbo potrebbe provare dolore in tale parte del corpo sia quando l’arto è in attività, sia quando è a riposo. La sensazione provata, oltre che di dolore, è anche di formicolio e, in certi casi, anche di perdita di sensibilità.

Cosa comporta questa patologia e possibili rimedi

Stando a quanto emerso, dunque, la malattia di Giulia De Lellis è una patologia degenerativa dei nervi plantari. Si tratta di un disturbo dovuto, quasi sempre, alla conformazione del piede. Ne soffre soprattutto chi ha l’alluce valgo, i piedi piatti oppure cavi. Tutte queste caratteristiche implicano un cattivo appoggio del piede sulla superfice, infiammando le terminazioni nervose.

Anche l’utilizzo dei tacchi potrebbe accentuare questo problema, in quanto essi, inevitabilmente, spingono tutto il peso sulla parte anteriore del piede. In merito alle cure, in casi più lievi si può provare con delle infiltrazioni di cortisone e con l’utilizzo di plantari adeguati che favoriscano la corretta postura del piede. In casi più problematici si può ricorrere alla fisioterapia o laserterapia. Mentre se il neuroma supera i 4 o 5 millimetri, allora è necessario ricorrere ad un’asportazione chirurgica. Al momento Giulia si trova ad uno stadio iniziale, in quanto si è da poco resa conto del problema. Non resta che attendere per vedere quale trattamento dovrà fare.