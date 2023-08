Grande Fratello, ecco il promo ufficiale: Mediaset prende una decisione drastica (VIDEO)

In queste ore, Mediaset ha deciso di diffondere il promo ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello. Nella clip in questione viene presentata la nuova stagione del reality show più seguito di sempre.

L’azienda, però, ha preso una posizione ben precisa nel promo, cosa che non è passata inosservata alla maggior parte dei telespettatori. Vediamo di che cosa si tratta e qual è stata la reazione degli utenti del web.

La drastica decisione di Mediaset nel promo della nuova stagione del Grande Fratello

Il promo ufficiale del Grande Fratello 8 è ufficialmente disponibile. Mediante i canali social di Mediaset e del GF, l’azienda ha diffuso tale clip. In prima linea c’è, naturalmente la casa, che sta per aprire i battenti a tutti i nuovi concorrenti. Nel video, poi, appaiono alcuni ex concorrenti delle passate edizioni. Proprio in relazione a questo aspetto, è alquanto evidente una netta presa di posizione da parte dell’azienda.

Nella clip in questione, infatti, ci sono tanti protagonisti delle passate edizioni del programma, ma mancano totalmente i concorrenti della scorsa edizione. Non vi è alcun riferimento a quanto accaduto durante il GF Vip 7. Questo perché l’azienda ha voluto rimarcare, ancora una volta, la sua netta distanza dai personaggi che hanno abitato la casa più spiata d’Italia nell’ultima edizione. Proprio per tale motivo, si è deciso di cancellare totalmente le tracce di quanto accaduto. Inoltre, si sta portando sempre più avanti il progetto di non mostrare mai più in tv i concorrenti della scorsa edizione. (Continua dopo il video)

Come sarà questa edizione: piccoli spoiler

Ad ogni modo, tornando al promo della prossima stagione del Grande Fratello, in esso c’è la solita voce fuori campo di Mediaset che anticipa qualcosa in merito al reality show. Nello specifico, infatti, si fa riferimento al fatto che, questa volta, tutti potranno entrare nella casa. Il programma è aperto non soltanto ai personaggi famosi, che vengono contattati direttamente dagli autori, ma anche ai personaggi comuni, che possono accedere alla trasmissione candidandosi ai provini.

In questi giorni pare sia stato chiuso ufficialmente il cast dei personaggi vip, mentre risultano ancora da definirsi tutti i protagonisti comuni di questa edizione. La prima fase dei casting risulta essere terminata. Adesso, dunque, i protagonisti che avranno incuriosito di più gli autori saranno contattati e avranno la possibilità di accedere alla seconda fase, quella decisiva.