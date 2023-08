Bianca Atzei, l’incubo continua: dopo il furto, oggi la corsa in ospedale per il figlio. Scatta la denuncia al Ps

Sono giorni davvero molto difficili per Bianca Atzei. Solamente ieri, 10 agosto, la cantante è stata vittima di un furto. Mentre è scesa dalla macchina per recaris un negozio lasciandola aperta, l’artista si è vista rubare la sua auto. Ma, non solo. Prima di quest’incidente, la musicista sarda aveva portato suo figlio, il piccolo Noa, al pronto soccorso, a causa di una febbre alta.

Bianca aveva tranquillizzato i suoi followers, chiarendo che non si trattava di nulla di grave. Tuttavia, vedendo persistere la febbre del bimbo, l’ex naufraga ha deciso di recarsi nuovamente pronto soccorso, dove ha vissuto una situazione spiacevole.

Ore di ansia e preoccupazione per la giovane sarda che nella giornata di ieri si è vista rubare la sua auto proprio sotto al naso. Insomma, dopo il furto si è recata dai carabinieri di Milano per la denuncia per poi andare a riprendere il piccolo Noa, che nel frattempo era dalla nonna. A quel punto, la cantante si è allarmata, dato che la febbre del bambino non era affatto scesa.

Inoltre, nelle ultime ore, gli sarebbero uscite anche delle macchie sul corpo. Per questo, è corsa nuovamente in ospedale. Ecco che, però, sarebbe stata attaccata da una dottoressa, dato che era la seconda volta nel giro di due giorni che si faceva trovare al Ps. Bianca Atzei ha fatto sapere che il medico presente non si è comportato bene con lei in quanto non ha saputo capire le sue ansie da mamma. A suo dire le neo mamme dovrebbero essere più capite….

Bianca Atzei ritrova l’auto rubata poche ore prima

A parte quest’altro piccolo e spiacevole imprevisto, Bianca ha fatto sapere che a fine giornata però ha ricevuto una bella notizia. La macchina rubata è stata ritrovata grazie ad un’app e al Gps incorporato nello specchietto retrovisore.

Ad ogni modo, però precisa che ad oggi è diventato tutto davvero molto difficile e non nega di aver paura di girare per le vie di Milano da sola