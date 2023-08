Un posto al sole, anticipazioni dal 28 agosto 2023: si aprono le porte del carcere, Ross è davvero incinta?

La soap opera un posto al sole si appresta ad andare in vacanza come anche Beautiful. La serie televisiva targata Rai fai il suo ritorno in prima serata dal 28 agosto. Ma cosa ci attende nei prossimi episodi? Come abbiamo visto in queste recenti puntate la trama si è concentrata molto su Marina, Lara e Roberto ma anche su Rossella.

La Giordano ormai è disposta a tutto pur di scoprire la verità e mettere con le spalle al muro la Martinelli, mentre Rossella pare abbia capito di essere in attesa. Ma andiamo a vedere i dettagli

Un posto al sole anticipazioni: Lara finisce in carcere?

Ci attendono episodi davvero clamorosi a Un posto al sole dopo la pausa estiva. Stando alle anticipazioni pare che qualcuno potrebbe finire direttamente dietro le sbarre e il nome più plausibile è quello di Lara. Purtroppo la Martinelli pare abbia le ore contate e tutti i suoi segreti a breve saranno smascherati.

Nello specifico, Marina ha provato a prendere tramite un pupazzo di Tommy il suo Dna ma non ci è riuscita. Questo non significa che la Giordano getterà la spugna anzi ormai ha capito tutto e le servono solo le prove. E a dare un piccolo spoiler su quello che vedremo è stata proprio Nina Sodano postato una piccola parte di copione…

Anticipazioni: Rossella è incinta davvero?

Al centro della trama sempre in queste settimane abbiamo trovato anche Rossella e Nunzio. I due ragazzi in un momento di debolezza si sono riavvicinati e hanno trascorso una notte di passione assieme.

Beh, entrambi ad oggi sembrano provare qualcosa l’uno per l’altra ma nessuno dei due per ora si è fatto avanti. A quanto pare però il colpo di scena potrebbe avvenire nel momento in cui Ross scoprirà di essere in attesa, e il padre del bambino potrebbe essere proprio il giovane chef