Ex gieffino da scandalo a Porto Cervo: superato ogni limite

In queste ore è venuta fuori una notizia che sa davvero di clamoroso e che riguarda un ex protagonista del Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione Deianera Marzano e Amedeo Venza.

A quanto pare protagonista dell’accaduto, Giacomo Urtis, meglio noto come chirurgo dei Vip, che attualmente si trova in vacanza in Sardegna e ieri, in quel di Porto Cervo, si è reso protagonista di una vera e propria lite trash. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo

Ex gieffino da scandalo a porto Cervo: lite furibonda

La coppia di gossippari hanno condiviso nelle loro stories Instagram i messaggi di alcuni followers che hanno segnalato come il chirurgo dei Vip sia stato vittima delle provocazioni di una donna bionda. Qualcuno insomma avrebbe dato fastidio al medico, anche se l’identità della persona misteriosa ancora non si conosce.

ll tutto per via del successo che il noto Vip stava avendo all’interno del locale con alcuni uomini…. Insomma, pare che la situazione sia degenerata per gelosia… Assieme al medico, anche Taylor Mega che da settimane è già in vacanza in un lussuoso resort dell’Isola.

Giacomo Urtis lite furibonda con una donna a porto Cervo

La donna gelosa di Urtis, stando a quanto riportato da chi era presente, gli avrebbe tirato i capelli e Giacomo con molta eleganza le avrebbe detto che il suo gesto era solo gelosia. Pare però che le supposizioni e le gelosie della donna fossero fondate in quanto “il ragazzo che era li ha confermato che lui era interessato a Urtis e così si sono allontanati in pista.”

Non molto tempo fa, il medico, in un’intervista non ha nascosto di avere molto corteggiatori e tra questi tanti eterossessuali. Infatti, non ha nemmeno nascosto il fatto di ricambiare tale interesse almeno fino al punto in cui chi frequenta non prende una decisione defiitiva.