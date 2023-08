Un posto al sole anticipazioni settembre: in arrivo svolte bollenti per alcune coppie

E’ stata senza ombra di dubbio un’altra grande stagione di successo per Un posto al sole e tutti i suoi protagonisti. La soap opera attualmente in ferie ritornerà dopo la pausa estiva, ma nel frattempo grazie alle Anticipazioni, possiamo svelare cosa succederà a due delle coppie più belle della trasmissione.

Sembra, infatti, che per Nunzio e Rossella e Micaela e Samuel si prospetti davvero un settembre bollente e ricco di colpi di scena! Scopriamo insieme i dettagli.

Un posto al sole anticipazioni: cosa accadrà tra Rossella e Nunzio?

Negli ultimi episodi andati in onda, abbiamo visto come Rossella è apparsa sempre più divisa tra Nunzio e Riccardo: il Cammarota e la bella dottoressa si sono scambiati diversi baci appassionati, ma la relazione con Riccardo ha spinto Rossella sempre più lontana dal cuoco e ha spedito lui direttamente tra le braccia di Ada, l’amica di Rossella. E mentre Rossella sarà in vacanza con il medico, gli spoiler non ci fanno sapere cosa accadrà a Nunzio.

Per lui tutto potrebbe cambiare infatti se il ragazzo accetterà di partire con Ada potrebbe allontanarsi in maniera definitiva da Rossella. A quanto pare, però, gli spoiler ci fanno sapere che un colpo di scena potrebbe cambiare tutto. Si perchè Ross pare rivelerà di essere incinta. Ma di chi?

Anticipazioni: Samuel e Speranza riusciranno a superare i loro problemi?

Nel frattempo, un’altra coppia di Palazzo Palladini è anch’ess in crisi. Come ben sappiamo, Samuel ha tradito la sua storica fidanzata con l’esuberante Micaela Cirillo e quest’ultima è intenzionata a fare di tutto perché Samuel diventi suo. D’altro canto, Samuel non può fare a meno di sentirsi in colpa verso Speranza, la quale è ancora ignara di tutto.

Al momento non sappiamo se il ragazzo racconterà tutto alla fidanzata, anche perchè nelle ultime puntate lo abbiamo visto pieno di sensi di colpa. Riuscirà a trovare il coraggio di confessare il tradimento?