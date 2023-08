Roberta Di Padua spiazza i fan: “Tra un po’ mi vedrete col pancione” che succede

Roberta Di Padua, come tanti altri protagonisti di Uomini e Donne, si sta concedendo qualche momento di relax e di vacanza, staccando un po’ la spina dalla routine quotidiana. In queste ore, però, la donna ha generato un po’ di curiosità tra i fan che la seguono.

La protagonista, infatti, ha aggiornato i suoi follower in merito a quello che sta facendo in vacanza, ricordiamo che la donna è in compagnia di suo figlio a Palma De Mallorca. Ebbene, vediamo quale confessione ha generato così tanto sgomento.

La frase criptica di Roberta Di Padua

Tra un bagno al mare, un aperitivo e una cena fuori, Roberta Di Padua è riuscita a trovare il tempo per parlare un po’ con i suoi fan. La donna si è ritagliata un momento in cui ha ragguagliato i suoi sostenitori circa la sua vacanza. La protagonista ha detto di essere molto serena e rilassata, specie perché si trova in compagnia della persona più importante della sua vita, ovvero, suo figlio Alex.

Ad un certo punto, poi, Roberta ha pronunciato una frase che, in men che non si dica, ha fatto sognare i fan. Nello specifico, infatti, ha detto che molto preso i fan la vedranno in dolce attesa e con il pancione. Ma cosa avrà voluto dire la donna? La Di Padua ha finalmente trovato l’amore al di fuori degli studi di Uomini e Donne? Purtroppo per lei no. Il suo riferimento, infatti, è andato ad altro.

Aggiornamenti sulla vita sentimentale di Roberta

Dopo poco, infatti, Roberta Di Padua ha specificato quello che intendeva. A tal riguardo, ha detto che durante questi giorni di vacanza insieme a suo figlio sta mangiando davvero moltissimo. Alex, infatti, ha sempre un grande appetito e, di conseguenza, trascina con sé anche la sua mamma. Proprio per questo motivo, Roberta ha detto che sta mettendo su un po’ di peso, e presto gli utenti del web potrebbero notarlo.

Nel tentativo di stroncare sul nascere ogni forma di pettegolezzo, dunque, Roberta ha voluto chiarire che, se i suoi fan la vedranno più in carne, con un pancino sospetto, non è perché sia incinta, ma semplicemente perché è ingrassata. Nella vita di Roberta, infatti, sembra non esserci ancora nessun uomo. Quasi certamente, infatti, a fine agosto rivedremo la donna negli studi di Uomini e Donne per partecipare alla nuova stagione del talk show di Maria De Filippi.