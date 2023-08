Grande Fratello Vip, arriva il promo ma scatta già la censura: Pier Silvio durissimo

Manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e come ormai è noto a tutti Pier Silvio Berlusconi è pronto a stravolgere tutto il reality. Questa sarà un’edizione che segnerà una vera e propria rottura con il passato, eliminando il trash e ogni personaggio legato al mondo social.

Una decisione drastica che al momento si sa nemmeno quanto sia efficace, in termini di ascolti. Infatti tutti si chiedono ma piacerà? Intanto, altre novità sono arrivate anche adesso, appena pubblicato il promo è già scattata la censura.

Al GFVip cambia tutto: Pier Silvio durissimo

Quella che vedremo quest’anno sarà un’edizione che porterà indietro nel passato. Il Grande Fratello Vip tornerà alle origini e non mancheranno di certo colpi di scena. Dopo quello che è successo negli ultimi anni Pier Silvio ha deciso di dare un taglio netto e di dare la possibilità di nuovo ai ragazzi non Vip di entrare nella casa. Avremo un cast misto ma con precedenza a gente comune.

Ai Nip si aggiungeranno Vip che non avranno di certo bisogno di presentazioni.. Intanto, anche Alfonso Signorini sarà affiancata da una giornalista di tutto rispetto, parliamo di Cesara Buonamici. Ma le novità non sono finite qui perchè un’altra censura arriva già direttamente dal promo.

Grande Fratello, ecco i promo con la “censura”

Come detto in precedenza anche i promo stanno attuando una massiccia censura nei confronti della passata edizione del programma. Su Instagram, la prima clip mostra alla fine solamente Nikita Pelizon e Oriana Marzoli (Prima e seconda classificata) mentre nel promo ufficiale non vi è traccia del Grande Fratello Vip 7. Spazio per le varie coppie nate nella casa ma “cancellati” gli Oriele, i Donnalisi ed anche gli Incorvassi.