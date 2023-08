Al Bano Carrisi, la sua pensione è “poverissima”. Ma è possibile?

Qualche tempo fa, Albano Carrisi si è lamentato della sua pensione, sottolineando che senza i concerti non riuscirebbe a condurre una vita soddisfacente. Ma quanto percepisce al mese dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale?

Come tutti sanno CarRisi è nato il 20 maggio a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, da una famiglia di agricoltori. E’ proprio mentre lavora la terra che, ancora giovanissimo, scrive le sue prime canzoni.

Albano Carrisi, sapete quanto prende di pensione?

A soli 16 anni, lascia il suo paesino per cercare fortuna a Milano. Trova lavoro come cameriere e riesce ad entrare in contatto con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Conosce il produttore Pino Massara che lavora per l’etichetta discografica di Adriano Celentano e Claudia Mori. Qui arriva la svolta. Infatti, riesce ad avere un successo clamoroso tanto che a distanza di 56 anni di carriera è ancora amatissimo. L’unico problema è che percepisce una pensione davvero misera…

Albano Carrisi incassa ‘solo’ 1.400 euro al mese e a confermarlo è stato proprio lui stesso. Il cantante ha dichiarato che se ad oggi riesce a fare una vita modesta è solo grazie ai guadagni che fa con la musica. I suoi concerti, ovviamente, sono pagati. A questi incassi, si devono aggiungere quelli legati alle ospitate televisive, che sono frequenti e riguardano sia i salotti Rai che Mediaset. Gli altri guadagni di Carrisi: un impero

Come in molti sapranno a Cellino San Marco, proprio a ridosso della sua villa, ha dato vita ad un’azienda agricola che, oltre a vendere numerosi prodotti, tra cui il vino, offre anche un servizio di ristorante e uno di albergo.

Insomma, Albano non è solo un cantante ma anche un imprenditore di successo. Pare, inoltre che possiede anche diverse proprietà immobiliari sparse per tutta Italia. Famosissimo inoltre anche il suo vino, amato e apprezzato in tutto il paese.