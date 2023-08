Francesca Tocca e Raimondo Todaro, è finita? Lei dopo la lite è scappata via al buio in strada

Solo poche settimane fa, Raimondo Todaro aveva condiviso sui social una storia dove faceva gli auguri alla moglie in occasione del suo compleanno. Ora, però, qualcosa sembra sia accaduto e pare abbia rovinato tutto. Ovviamente al momento si tratta solamente di voci e il condizionale in questi casi è obbligatorio. A scatenare i fan della coppia una frase postata di recente da parte della ballerina.

La Tocca ha condiviso uno scatto che ritrae una pagina di un libro, “Il quadro mai dipinto” di Massimo Bisotti, con alcune frasi evidenziate. “La gente che se n’è andata se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. È che in amore non impariamo mai niente dall’esperienza, e come tutte le cose meravigliose da una parte questo da una parte ci salva e dall’altra ci annienta”.

La lite in albergo e la corsa a piedi della ballerina

A scatenare ancora di più il gossip in queste ore una notizia di Deianera Marzano. Pare che la coppia è stata vista in quel di Villasimius litigare animatamente. Raimondo e Francesca si trovavano al ristorante Il Ranch, entrambi con amici.

Il colpo di scena è avvenuto dopo, quando andando via chi ha fatto la segnalazione ha visto Francesca a piedi in strada al buio e da sola. Al momento sulla vicenda i diretti interessati ancora non hanno detto nulla