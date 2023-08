Terra Amara anticipazioni turche: Demir scatena tutta la sua ira e parte con la vendetta

Le anticipazioni di Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che la reazione di Demir alla morte di Hunkar non tarderà ad arrivare e qualcuno sarà terrorizzato dalla sua possibile vendetta.

Tali episodi saranno trasmessi dopo la settimana di ferragosto dato che Mediaset al momento ha deciso di andare in onda con le repliche.

Terra Amara: Hunkar muore, Demir una furia

Nelle ultime puntate inedite andate in onda prima della pausa di Ferragosto abbiamo assistito alla morte di Hunkar Yaman. Il ritrovamento del corpo della madre senza vita ha gettato Demir nella disperazione, e ora l’imprenditore vuole a ogni costo vendicarsi su chi ha compiuto un gesto così terribile. Nello stesso tempo la moglie Zuljeia all’oscuro del marito assume un investigatore che la porta a scoprire scioccanti verità.

Attraverso un tassista l’investigatore viene a sapere che una donna che sembra essere proprio Behice si è fatta accompagnare sul luogo dell’omicidio. Demir a quel punto si reca di corsa a casa della zia di Mujigan, e quest’ultima vedendolo arrivare tenta di scappare. Demir arriva alla villa come un pazzo, prende Beiche per il collo e prova a strangolarla davanti agli occhi di Gaffur, Sevda, Züleyha, Saniye, Gulten e Fadik. Quest’ultimi intervengono per evitare che la reazione dello Yaman finisca in una tragedia.

Anticipazioni: Behice riesce ad avere la meglio ma…

Behice riesce così a salvarsi dalla furia dell’uomo, ma capisce che potrebbe essere incastrata da un momento all’altro. La donna comprende che la sola possibilità per salvarsi è quella di lasciare Cukurova.

A questi punto chiede aiuto alla nipote ma non trova sostegno. A quel punto scoppia a piangere perché si rende conto di essere rimasta da sola e senza un’entrata consistente a sostenerla! Cosa succederà? Riuscirà ad avere la meglio? Le anticipazioni ci fanno sapere che per lei arriverà una brutta sorte