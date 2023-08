Uomini e donne, a rischio il ritorno di Armando e Riccardo: voci sempre più vere

In queste ore è venuta fuori una clamorosa indiscrezione che potrebbe non far piacere agli appassionati di Uomini e donne. C’è da dire che la presenza di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri negli ultimi tempi ha diviso molto il pubblico ma la possibilità di non vederla a settembre già li sta facendo tremare.

A lanciare il pettegolezzo ancora una volta Deianera Marzano che ha parlato di un possibile addio della coppia dal torno over. Secondo quanto riporta la blogger i due cavalieri potrebbero non trovare il loro posto all’interno del programma. Il presunti motivi sarebbero le nuove linee guida introdotte da Pier Silvio Berlusconi che porterebbe così a tale esclusione.

Uomini e donne, Riccardo e Armando fuori dal programma?

Spesso protagonisti di accese liti negli studi di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato in base a questi pettegolezzi dovrebbero non fare parte del cast della nuova edizione. Il motivo non riguarda solo i loro litigi ma anche la loro situaizone sentimentale. Infatti, non è passato inosservato a tutti che da tempo ormai non trovano una compagna e il motivo per molti non riguarda affatto il non trovare la persona giusta.

Precisiamo però che queste informazioni raccolte nell’ articolo a oggi non trovano conferme definitive. Nel corso dell’estate sono spuntati diversi rumor sul loro conto. Vedremo quindi, semmai dovessero esserci, se sia Riccardo Guarnieri che Armando Incarnato a Uomini e Donne faranno chiarezza una volta per tutte sulla loro vita privata.

Tina Cipollari sicura a Uomini e donne: nessuno tocchi il suo posto

Al momento l’unica certezza riguarda Tina Cipollari che ci sarà. Qualcuno aveva ipotizzato un suo allontanamento o addirittura ultimatum dato da Pier Silvio Berlusconi, che le avrebbe consigliato di cambiare lavoro.

Beh, a rispondere a questi pettegolezzi infondati ci ha pensato direttamente la stessa opinionista smentendo categoricamente il tutto. Insomma, per ora non ci resta altro che aspettare il 30 e 31 agosto il ritorno in studio di Maria e gli altri protagonisti