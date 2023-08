Addio a L’isola dei famosi 2024? Ilary Blasi fuori e il motivo non è come sembra

L’Isola dei Famosi 2024 non si farà? Sembra non esserci ancora la certezza sulla prossima edizione del reality show di Canale 5. Pare, infatti, che rispetto ad altri programmi Mediaset questo sia ancora in fare di scelta definitiva. Il motivo?

A parlare oggi è un ex naufrago, attraverso un’intervista per la rivista Mio. Si tratta di Filippo Nardi, il quale ha preso parte al reality qualche anno fa, durante la 13esima edizione. Quest’ultimo ha il sospetto che il programma sia a rischio per un motivo ben preciso.

Isola dei famosi a rischio: ecco perchè potrebbe essere cancellato

L’ex naufrago dell’isola dei famosi ha spiegato il motivo per cui il reality sarebbe in serio rischio. A quanto pare non si tratta solo delle nuove disposizioni di Pier Silvio Berlusconi nei confronti della tv trash o altro ma bensì i costi. La macchina dell’isola dei famosi, ha fatto sapere è pazzesca e proprio perchè dietro ci lavorano tante persone i costi sono altissimi e non hanno avuto il riscontro che si aspettavano.