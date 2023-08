Un posto al sole anticipazioni: Marina ha perso contro Lara e rischia il carcere, scatta la protesta

In queste ore sui social circola in rete una clamorosa anticipazioni che riguarda Un posto al sole. Sul web si legge che Marina dopo aver perso contro Lara potrebbe andare in galera e pagare lei un reato non commesso.

Il personaggio interpretato dalla Martinelli è criticato, ma non quanto quello di Roberto, un uomo sempre tutto d’un pezzo che si è fatto abbindolare dalle macchinazioni della bionda. Nelle varie pagine Facebook dedicate alla soap, non mancano i commenti relativi alla probabile condanna della Giordano e se ciò accadesse i fan sono già pronti a fare un passo indietro.

Un posto al sole anticipazioni: Marina finisce dietro le sbarre?

Nel finale di stagione di Un posto al sole, Lara ha pensato bene di incastrare Marina facendo credere a Roberto che la donna stessa quasi soffocando Tommaso. In effetti la Giordano si era avvicinata al piccolo ma per cercare di prelevare un campione di DNA per dimostrare che il bambino non è affatto figlio di Ferri.

Beh, come sempre la Martinelli è riuscita a tenere il coltello dalla parte del manico, mettendo la rivale nei guai. La cosa però che ha fatto arrabbiare i telespettatori, deludendoli, è il fatto che Roberto non esitato nel credere alle parole Lara mettendo in dubbio la buona fede della ex moglie.

Fan di Upas delusi dagli autori: ‘Non guarderemo più Un posto al sole’

Intanto, da diversi giorni è noto che un personaggio di Un posto al sole finirà dietro le sbarre. Se i fan di Upas, in un primo momento, avevano ipotizzato (e sperato) che fosse Lara, così non sembra, dopo gli ultimi eventi. Lara infatti, con l’appoggio di Roberto, ha giurato vendetta contro Marina, accusandola ingiustamente di aver tentato di togliere la vita a Tommaso.

Di conseguenza è possibile che ad essere arrestata sarà proprio la Giordano. Purtroppo, questa storia sembra aver stancato i fan che da mesi assistono a questi colpi bassi di Lara. A tal proposito un utente ha mandato un messaggio ben chiaro ai produttori: Se fate finire in carcere Marina perderete l’80% dei telespettatori”, dato che lo smacco e l’ingiustizia per la povera Giordano sarebbero difficili da accettare.