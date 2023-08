Grande Fratello 8, il cast prende forma: annunciata attrice famosissima

Il cast del Grande Fratello 8 inizia a prendere forma e dopo l’annuncio di Gianpiero Mughini ecco che è saltato fuori un altro nome bomba. Ad annunciarlo in esclusiva e a darlo come ‘ufficiale’ è stato il portale DavideMaggio.it. Di chi si sta parlando?

Di Grecica Colmenares. Secondo quanto trapelato Alfonso Signorini, quando ha ricevuto il ’si’ dall’attrice venezuelana, è andato in estasi in quanto era la persona da lui maggiormente desiderata come concorrente nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello 8: Signorini in estasty per il si dell’attrice

Ovviamente per chi è nato negli 2000 mila il nome di Grecia Colmenares dirà poco o nulla dato che il grande successo l’attrice l’ha vissuto negli anni 80 90. E’ stata infatti una delle più grandi presenze nelle telenovelas spagnole di quell’epoca. La Colmenares è nata nel 1962 e il prossimo 7 dicembre compirà 61 anni.

Per quel che riguarda i set è ferma dai primi anni del 2000. Anche nelle trasmissioni tv la si è vista poco. Nel 2012 è stata concorrente dell’ottava edizione di Bailando por un Sueno (in Argentina) mentre nel 2019 ha preso parte alla quattordicesima edizione della nostra Isola dei Famosi.

Chi sono i concorrenti confermati fino ad oggi al GF

La venezuelana salvo ultimi imprevisti va ad aggiungersi al noto sportivo Alex Schwazer e Giampiero Mughini. Al momento il GF non ha ufficializzato alcun concorrente, ma gli esperti di retroscena televisivi assicurano che Schwazer, Mughini e appunto la Colmenares faranno parte del cast del reality al cento per cento.

C’è poi una lista di altri nomi papabili su cui però non c’è ancora l’assoluta certezza che varcheranno la fatidica porta rossa di Cinecittà il prossimo 11 settembre, vale a dire la data di inizio del programma. Si è parlato di Fiordaliso e di altri altri nomi ma che a quanto pare ad oggi erano solo voci di corridoio.