Terra Amara, nuovo cambio programmazione settembre: soap ridotta

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara nonostante in questi giorni la rete ha deciso di trasmettere delle repliche. L’azienda ha deciso di non procedere con puntate inedite visto il ferragosto, dando così la possibilità ai vacanzieri di non perdere le vicende dei loro beniamini.

A quanto pare, però, un grande cambiamento in termini di messa in onda lo vedremo a settembre. Dal 2 settembre la serie televisiva non eluderà le aspettative dei fan, i quali potranno vederla 7 giorni su 7 ma con orario ridotto in un appuntamento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà

Terra Amara, cambio programmazione da settembre

Il cambio programmazione di Terra amara prenderà il via sabato 2 settembre, quando ci sarà spazio per il ritorno degli episodi inediti anche nella fascia oraria che attualmente è occupata da Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo.

L’appuntamento con la soap opera tornerà in onda nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45, la stessa che già occupa nel daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset. Di conseguenza, almeno per il momento, non ci sarà un ritorno al sabato con le puntate speciali dalla durata di due ore.

Le soap tornano anche al sabato pomeriggio: da Terra amara a La Promessa

Ma perchè visto il grande successo, Mediaset ha deciso di ridurre Terra Amara il sabato? A quanto pare il motivo è molto semplice e riguarda la presenza in palinsesto di La Promessa e My home my destiny, le altre due soap di successo trasmesse su Canale 5, che saranno regolarmente in onda anche nel weekend.

Quindi dal 2 settembre lo schema delle soap del daytime feriale si ripeterà anche in quello festivo: si partirà con Beautiful alle 13:40, a seguire poi Terra amara, alle 14:45 La Promessa e infine My home my destiny. Confermato inoltre anche l’appuntamento della domenica a partire dalle 14:35 circa.