Tina Cipollari da opinionista a conduttrice: per lei la proposta su La 5, di cosa si tratta

Precisiamo che al momento si tratta solo di un’indiscrezione che non è stata confermata o smentita da Tina. Stando a quanto riportato da Dagospia.com il futuro lavorativo della Cipollari potrebbe non solo essere legato al suo ritorno a Uomini e Donne ma vedere un nuovo sbocco. Stando alle voci riportate dal sito di gossip, l’opinionista potrebbe anche avere che fare con una nuova esperienza in ambito televisivo…

Di cosa stiamo parlando? Beh, pare che l’amatissima Vamp di Frusinate sia stata ingaggiata per condurre un programma su La 5. C’è da dire anche che se tale notizia fosse vera, non sarebbe per lei la prima volta al timone di un programma: nel 2005 infatti ha presentato per delle televisioni locali una trasmissione dal nome VipMania, prima di allontanarsi per qualche anno dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia.

Tina confermata a Uomini e donne: voci smentite

Come detto in precedenza per ora non si hanno notizie certe e sempre adesso l’unico programma dove sicuramente sederà sarà Uomini e donne, nelle vesti di opinionista. Da settembre infatti la Cipollari tornerà a fare ciò che le viene meglio. Ovvero commentare, spesso ironicamente, le vicende dei protagonisti del parterre del Trono Classico e Over di Uomini e Donne.

In sua compagnia ci saranno anche Gianni Sperti e Tinì, la cui riconferma è dietro l’angolo. Insomma non ci resta altro che attendere le registrazioni che pare sembrano siano state anticipate al 24 e 25 agosto