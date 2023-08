Un posto al sole anticipazioni al 1° settembre 2023: Marina ha un malore, Renato distrutto per Giulia

Lunedì 28 agosto tornano in onda le puntate di Un posto al sole. O meglio saranno trasmessi gli episodi inediti, e tutto tornerà alla programmazione consueta. Ma cosa ci dicono gli spoiler? Cosa ci attende nelle prossime settimane.

Come abbiamo visto nelle precedenti puntate, Marina ha provato ad ogni modo di portare a galla la verità per quanto riguarda il figlio di Lara. Purtroppo, la Martinelli l’ha anticipata facendola litigare con Roberto. Ma a quanto pare i problemi per la donna non finiranno qui… Andiamo a vedere tutti i dettagli

Un posto al sole anticipazioni settembre: Marina ha un malore

Come detto in precedenza, negli ultimi episodi di Un posto al sole abbiamo isto mettere Lara con le spalle al muro Marina. A quanto pare le nuove puntate partiranno esattamente da lì, mostrando le conseguenze dell’incidente di Palazzo Palladini avvenuto due settimane prima.

La donna lascerà la casa di Ferri per tornare nella sua villa, mentre Roberto, la Martinelli e il piccolo Tommy continueranno a godersi la loro vacanza. Purtroppo, le anticipazioni ci fanno sapere che è in arrivo un altro dramma, ovvero Marina si sentirà male. Al momento non abbiamo ulteriori dettagli sugli episodi ma quel che è certo è che Marina forse delusa per l’ennesima volta dal suo amore, avrà un crollo

Anticipazioni: Renato deluso da Giulia

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che grandi novità riguarderanno anche Renato. Quest’ultimo tornerà a Palazzo Palladini, dopo aver trascorso le vacanze in Sicilia assieme ai suoi figli si renderà conto dei tanti cambiamenti di Giulia. O meglio capirà di aver perso per sempre la sua ex moglie, dato che pare si sia avvicinata molto a Luca.

Intanto, Raffaele e Ornella si appresteranno a raggiungere Barcellona per far visita a Patrizio. Tutto sembrerà pronto per la partenza, ma prima di farlo il portiere dovrà trovare qualcuno valido che si prendere cura di Palazzo Palladini in sua assenza. Chi chiamerà?