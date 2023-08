Terra Amara anticipazioni turche: arrivano bruttissime notizie per la protagonista

Ci attendono grandi novità per i prossimi episodi di Terra Amara. Fekeli inizierà a sospettare del coinvolgimento di Behice nell’omicidio della promessa sposa Hunkar Yaman.

Mentre la perfida dark lady fa leva su Mujgan per cercare di convincerla ad avvicinarsi al suo amato, Fekeli la inviterà a lasciare immediatamente Cukurova. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e le trame della soap turca.

Zuleyha difende Sevda nelle nuove puntate di Terra Amara

Come abbiamo visto nei precedenti episodi Beiche dopo aver scoperto che Hunkar avrebbe sposato Fekeli e che sarebbe diventata lei la compagna dell’imprenditore è andata su tutte le furie e ancora una volta ha messo in atto un pian diabolico per distruggere la vita degli Yaman. La dark lady ha ucciso a sangue freddo la donna, lasciandola priva di vita nei boschi.

Nello stesso tempo è riuscita anche ad incastrare Sevda facendo cadere le colpe di quanto accaduto su di lei. La zia di Mujgan per incastrala ha nascosto nella casa dell’ex amante di Adnan i gioielli di Hunkar. Sevda viene arrestata ma Zulehya, che ha sempre visto di buon occhio la donna e sa l’affetto che nutre nei confronti di Demir non crede che avrebbe mai potuto uccidere Hunkar. La Altun capisce che dietro tale omicidio c’è lo zampino di Beiche

Anticipazioni: Zuleja e Fekeli contro Behice

Zuleja capisce che Behice non è la donna che dice di essere soprattutto dopo aver pensato cosa la è successo in ospedale. L’Altun quindi lancerà pensatissime accuse contro Behice, e nonostante non venga presa in considerazione dalla gendarmeria a crederle sarà Fekeli.

Quest’ultimo sa bene quanto Behice è sempre stata gelosa di Hunkar e, guarda caso, la sua futura moglie è morta proprio il giorno in cui lui le ha chiesto ufficialmente di sposarla. Così, Fekeli caccia via da Cukurova la zia di Mujgan e la donna fa finta di andare via dal paese