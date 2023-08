Ex corteggiatore di Uomini e donne eletto più bello d’Italia 2023: scatta l’ipotesi “raccomandazione”

Ieri sera si eletto il più bello d’Italia e a quanto pare si tratta di un volto già noto in tv. Stiamo parlando di un corteggiatore di Uomini e donne il cui nome è Andrea Foriglio. Si avete capito bene, si tratta della non scelta di Nicole Santinelli. A incoronarlo è stata un altro volto del dating show di Maria De Filippi, l’ex dama Veronica Ursida.

Quest’ultima ha preso parte all’evento di ieri nel ruolo di madrina. Non è la prima volta che il titolo del più bello del nostro Paese viene vinto da un ex volto del programma del pomeriggio di Canale 5, infatti lo scorso anno la vittoria è stata aggiudicata da Alessandro Verdolini, l’ex corteggiatore di Andrea Nicole Conte.

Uomini e donne: Andrea Foriglio eletto più bello d’Italia ma scatta la polemica

La vittoria di Andrea Foriglio come più bello d’Italia ha fatto storcere il naso a molti… Sui social network qualcuno si dice addirittura convinto che l’ex corteggiatore fosse raccomandato per via della presenza di Veronica Ursida nel ruolo di madrina.Va però precisato che l’ex dama non era presente nel programma durante il percorso di Foriglio a Ued.

Chi ha seguito il percorso di Nicole Santinelli la scorsa stagione di Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Andrea Foriglio. Il giovane medico è stato la sua non scelta e pare che a settembre possa tornare sul trono.

L’ex corteggiatore della Santinelli sul trono?

Un desiderio tra l’atro anche da parte delle fans che sono rimaste incantate dalla sua bellezza. Durante la sua partecipazione al programma, inoltre, è stato duramente criticato dalla maggior parte dei telespettatori, che non ha mai creduto nell’interesse che diceva di provare nei confronti della tronista.

Infine, è stato anche accusato di essere nel programma solo per visibilità? Ed è forse quella che ha ottenuto?