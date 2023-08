Albano Carrisi shock alla tv spagnola: perchè è finita con Romina? “Non solo la droga pensavo mi tradisse con lui…”

Una puntata speciale dedicata ad Albano Carirsi quella organizzata dalla tv spagnola Telecinco. Chi segue l’artista sa benissimo quanto sia amato in tutto il mondo e quanto anche i fan oltre Paese siano curiosi di sapere dettagli sulla sua vita privata e non. Senza ombra di dubbio uno delle questioni che più stanno a cuore tutti la scomparsa di Ylenia.

La giovane, figlia dell’artista e di Romina Power ha fatto perdere le sue tracce nel lontano 1994 e da allora nessuno sa più cosa le sia accaduto. Un dolore tanto forte per la coppia e tanto lacerante che li ha portati come è noto a qualche anno dopo a dirsi addio per sempre.

Romina Power e Albano Carrisi: una separazione lunga e dolorosa

Perchè Romina Power ed Albano Carrisi si sono lasciati? Questa è la domanda che in tanti si sono chiesti in questi anni. L’ex coppia della felicità ha fatto sognare davvero generazioni e continua a farlo a livello artistico ancora oggi. Nello stesso tempo sono in tanti a voler rivedere un ritorno di fiamma per i cantanti ma ad oggi sappiamo benissimo quanto hanno preso strade diverse.

Spesso si è parlato dei motivi della loro rottura e come ha affermato anche la loro figlia Romina Carrisi poco tempo fa a Oggi è un altro giorno, il tutto è iniziato quando Ylenia è mancata. La mancanza della loro primo genita ha portato i due innamorati ad allontanarsi anche perchè all’inizio Albano ha dato la colpa di tutto alla compagna.

Romina Power aveva una storia segreta? Le parole di Albano e la verità sulla separazione

Carrisi non è mai stato d’accordo sul fatto che Ylenia avesse molte libertà e soprattutto sul fatto che partisse da sola per New Orleans. Ad appoggiarla c’è sempre stata sua madre che oltre a condividere le sue scelte pare avesse anche un vizietto particolare.

Ylenia e Romina sembra facessero uso di sostanze stupefacenti e questo lo ha confermato la stessa italoamericana. Albano però ha sempre avuto anche un altro presentimento, ovvero credeva che sua moglie avesse un amante. Il maestro di Cellino lo ha confessato adesso, in diretta tv, credeva che Romina frequentasse il fidanzato di Ylenia….