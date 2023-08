Terra Amara anticipazioni: Zuleja nasconde un segreto, cosa ha in mente l’Altun

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. Nonostante questa settimana sono andate in onde le repliche dei primi episodi, gli ascolti non hanno di certo fatto tremare la rete…

Ma cosa vedremo nelle prossime puntate? Cosa ci attende? Andiamo a vedere cosa ci dicono le vicende che riguardano Demir, Zuleyha e dei suoi figli…

Spoiler turchi Terra Amara, i manifesti appesi a Cukurova

La soap opera turca come ben stanno vedendo i telespettatori regala grandi colpi di scena. Come sempre le vicende ruotano attorno alla protagonista che è Zuleja. E proprio quest’ultima vedremo nascondere un segreto. Come abbiamo visto nei precedenti episodi a Cukurova si è presentato Fikret che afferma di essere il nipote di Fekeli. Ben presto una sorta di mistero avvolgerà la sua figura. Chi è davvero Fikret Fekeli? A fare luce sulla sua vera identità è Züleyha, che lo sorprenderà mentre cerca di sottrarre un quadro dall’azienda Yaman.

La donna proverà ad inseguirlo ma lui si accorgerà della sua presenza. Züleyha resterà intrappolata nel bosco per alcuni giorni. La sua scomparsa creerà molta apprensione alla villa, fino a quando Demir non riuscirà a torvarla e a portarla alla villa. L’Altun all’inizio non ricorderà nulla di quanto successo ma poi la sua mente inizierà a mettere a fuoco.

Anticipazioni turche Terra Amara: Züleyha non rivela al marito la sua scoperta

Il vero colpo di scena però accadrà da li a poco quando tutta la cittadina verrà a sapere che Fikeret ha rubato il quadro autografato da Adnan in azienda, insieme a una lettera del padre di Demir nella quale l’uomo negava la paternità del figlio avuto con l’amante.

La Altun e molti residenti di Cukurova notano la grafia identica dei due documenti, e iniziano a pensare che il figlio illegittimo di Adnan senior esista davvero. Züleyha ha però un elemento in più rispetto agli altri, poiché è a conoscenza dell’identità dell’uomo che si è impossessato del quadro. Per lei non sarà così difficile capire che Fikret è in realtà il fratellastro di suo marito Demir. Ma le anticipazioni ci fanno sapere ancora che Zuleja non deciderà di parlare con il marito ma lo farà prima con Sevda.