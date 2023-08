Un posto al sole anticipazioni settembre: dramma in arrivo per la protagonista

Manca sempre meno al ritorno della soap opera di successo di Rai 3. Attualmente, Un posto al sole sta andando in onda cn le repliche ma da lunedì prossimo si ritornerà con le puntate inedite. Ma cosa ci attende

Nel corso dei prossimi appuntamenti la trama si concentrerà molto su Marina e Roberto. L situazione tra loro due sta diventando sempre più complicata tanto che il Ferri potrebbe lasciarla per sempre. Ma nn è tutto perchè la Giordano rischierà davvero grosso…

Un posto al sole anticipazioni: Marina e Roberto sempre più lontani

I colpi di scena a Un posto al sole non mancano mai come ben sanno i telespettatori di Un posto al sole. Grande attesa da parte dei fan c’è per la quesitone che interessa Marina e Roberto. La coppia è ormai in crisi da tempo e tutto per colpa di Lara. La Martinelli ha fatto di tutto per allontanarla e con un piano diabolico ci è riuscita a pieno.

Le anticipazioni ci fanno sapere che tra loro la tensione sarà alle stelle e questa volta Ferri potrebbe davvero decidere di fare una mossa che nessuno si aspetterebbe nei confronti di Marina. Marito e , dopo che l’imprenditrice ha dubitato sulla paternità di Tommaso nei riguardi di Roberto. Il Ferri essendo molto legato al piccolo, ha reagito in malo modo finendola per allontanarla e dandole della pazza.

Un posto al sole: la Giordano rischierà grosso

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che per Marina le cose potrebbero mettersi davvero male. In questo modo ha ferito Roberto, inconsapevole ce la sua ex ha davvero ragione. Ad ogni modo, la Giordano rischierà grosso e la sua relazione con il Ferri potrebbe giungere definitivamente al capolinea.

Inoltre, possiamo anticipare anche che torneranno protagoniste le vicende di Nunzio, il giovane si ritroverà a fare i conti con se stesso, valutando se portare avanti la sua storia d’amore con Ada. Le anticipazioni parlano di colpi di scena davvero inaspettati, per questo i telespettatori sono in trepidante attesa e curiosi di conoscere come evolveranno le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini.