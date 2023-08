Uomini e donne spoiler: annunciati i nomi dei due tronisti. Fan in estaxy “Finalmente, lo desideravamo tutte”

Uomini e donne sta per tornare e con tante novità. Il programma condotto da Maria De Filippi riprenderà la normale messa in onda l’11 settembre e pare che già siano stati confermati i primi due tronisti.

Ricordiamo che tutti i partecipanti, opinionisti, dame e cavalieri si riuniranno negli studi Elios il 25 agosto, ovvero tra pochissimi giorni. A tal proposito, praticamente ogni giorno escono diversi rumors dei nuovi probabili tronisti che vedremo presto sul piccolo schermo ma oggi due nomi sembra siano diventati certezza.

Uomini e donne, nuovi tronisti: Alessio Campoli in lizza

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne? Nelle ultime ore i rumors si sono soffermati su due personaggi. Stiamo parlando di due volti non nuovi al mondo di Maria De Filippi e tale notizia non potrebbe far piacere ai fans. Secondo le indiscrezioni sembra probabile il ritorno di Alessio Campoli, il quale ha già preso parte ben due volte al dating show in qualità di corteggiatore.

Nel 2018, scese le scale di Uomini e Donne per conquistare Angela Nasti, la quale finì per sceglierlo. Tuttavia, la storia tra i due terminò poco dopo la fine della trasmissione. Lo scorso anno, invece, si è ripresentato per corteggiare Lavinia Mauro ma non è stato scelto dalla tronista. Ma come si sa non c’è due senza tre e non è da escludere che il ragazzo possa tornare sedendo direttamente sulla poltrona rossa.

Da Temptation Island a Uomini e donne: Fouad sul trono?

L’altro papabile nome che invece potrebbe scatenare le fans, è sicuramente quello di Fouad Elshafie, volto dell’ultima edizione di Temptation Island. Il tentatore si era fatto conoscere al pubblico grazie al suo avvicinamento a Gabriela Chieffo, la quale è poi uscita dal programma insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara.

Fouad, però, pare aver conquistato una buona parte di pubblico e, per questo, potrebbe diventare uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Naturalmente, è giusto ribadire che si tratta solamente di indiscrezioni, dato che non c’è stata ancora nessuna conferma a riguardo. Per avere la certezza non ci resta altro che attendere domani