Grande Fratello 8, un concorrente si è già ritirato: Alfonso Signorini una furia

La voce sul ritiro del concorrente ha incuriosito molto il pubblico in rete. Tutti sono alla ricerca del nome e cognome, chi sarà? In attesa di conferme o smentite, anche perché gli esperti non escludono che il contratto sia stato annullato per accontentare la persona in questione, molti credono che si tratti di Marina Fiordaliso.

L’artista era pronta a far parte del cast ma se sembra che alcuni impegni per il suo tour, l’hanno costretta a fare un passo indietro. Quel che è certo invece è che troveremo Alex Schwazer, che ha deciso di mettersi in gioco prima di dedicarsi ai mondiali il prossimo anno. Infatti, ha accettato la richiesta di Signorini ma gli imposto di allenarsi nella Casa.