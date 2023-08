Un posto a sole anticipazioni nuove puntate: Giulia cambia vita, Roberto sceglie Lara

Continuano le anticipazioni ufficiali delle puntate inedite nuova stagione di Un posto al sole su Rai 3. Il primo episodio va in onda il 28 agosto e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire che cosa accadrà. Stando agli spoiler Marina avrà un malore e questo cambierà molte cose.

Nel frattempo, Renato dovrà accettare il cambiamento di Giulia ma non non sa come gestirlo. Attenzione a Roberto che, completamente soggiogato da Lara, deciderà addirittura di partire con lei e il bambino per le vacanze.

Un posto al sole anticipazioni: Marina ha un malore

Come abbiamo visto negli ultimi episodi Marina è rimasta molto delusa dal comportamento di Roberto che ha creduto a Lara e Ida. Le due si sono messe d’accordo facendo credere a tutti che la Giordano volesse affogare il piccolo Tommaso.

Marina voleva solamente prelevare un campione di saliva per effettuare il test in modo da dimostrare che il bambino non è il figlio di Ferri. Secondo le anticipazioni ufficiali, nei nuovissimi episodi Marina viene sarà colpita da un malore improvviso mentre si dirigerà nella sua villa.

Anticipazioni: Giulia cambia vita e delude Renato

Le anticipazioni ci fanno sapere che purtroppo ancora una volta Lara avrà la meglio su Marina. La donna ha convinto il Ferri che la ex sia pazza portando la Giordano ad avere un malore. Gli spoiler però annunciano grandi colpi di scena anche su Renato e Giulia. Il Poggi tornato dalla Sicilia assieme al figlio capirà che con la sua ex è cambiato tutto.

Purtroppo, il medico ha dato una seconda possibilità a Luca e i due sono tornati assieme, facendo perdere così tutte le speranze al bell’avvocato. Le nuove puntate di Un posto al sole della nuova stagione iniziano ufficialmente il 28 agosto alle 20:50. Come sempre, gli episodi possono essere visti anche in streaming e in replica su RaiPlay.